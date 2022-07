Productiva SRL y su CEO Alexander Rojas introducen al Marketing Experiencial Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 14:11 h (CET) La era digital permanece en constante evolución para retar al marketing tradicional a adaptarse a los nuevos usuarios y a las nuevas tecnologías. En este marco surge el marketing experiencial, como un enfoque que invita a las marcas a alejarse de la promoción invasiva de sus productos, reorientando sus esfuerzos hacia sus clientes. En esta ocasión, Productiva SRL y su CEO, Alexander Rojas, introducen en el marketing experiencial Alexander Rojas explica qué es el marketing experiencial

De acuerdo con el especialista Alexander Augusto Rojas Elmudesi y CEO de Productiva SRL, el marketing experiencial, también conocido como marketing de experiencias, es una estrategia que se enfoca en la creación de una relación significativa con los clientes. Ello, a través de vivencias positivas relacionadas con el producto o con la marca.

El término de marketing de experiencias fue acuñado en 1999 por Bernd H. Schmitt, profesor de la Universidad de Columbia. En sus estudios, este descubrió que los clientes son más propensos a consumir de forma permanente una marca si son capaces de recordarla o de identificarla como una vivencia especial.

El trabajo de Productiva SRL y el marketing experiencial

En este sentido, Productiva SRL es una Agencia de Marketing Experiencial que cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado, generando campañas y actividades de alto impacto. Dirigida por Alexander Rojas, Productiva SRL implementa estrategias creativas e innovadoras que buscan conectar directamente con los consumidores y se define a sí misma como una fábrica de “experiencias memorables”.

Fundada en 2007, en sus comienzos, Productiva SRL ha sido una de las agencias pioneras en especializarse en el mercado “Below the Line”. La firma ha buscado especializarse en la creación de experiencias de marketing, ofreciendo al mundo alternativas no convencionales y una gama innovadora y amplia de ideas capaces de identificar al consumidor con las marcas que buscan marcar una diferencia respecto de su competencia.

Para ampliar las posibilidades ofrecidas a sus clientes, explica Alexander Rojas que Productiva SRL cuenta, hoy, con un Taller de Desarrollo 3D, CRM Tracking de Proyectos y Sistema de Medición y Estadística para la totalidad de sus trabajos. Pero, además, la agencia está próxima a añadir un departamento de Innovación Creativa Artificial. Todo esto, comprendiendo que el uso de herramientas digitales adecuadas es clave en el momento histórico actual para alcanzar un buen desempeño en una agencia de marketing digital.

Los servicios de Productiva SRL: una forma de construir un vínculo con el público

Con el fin de construir las mejores experiencias para los usuarios y consolidar un vínculo entre estos y las marcas, Productiva SRL ha desarrollado una amplia gama de servicios que buscan generar las mejores experiencias. En este sentido, se destaca la realización de campañas para conectar con los consumidores a través de sus emociones con experiencias innovadoras, la activación en puntos de venta para generar buenas experiencias de consumo y la realización de todo tipo de ferias a nivel nacional y regional para ayudar a las marcas a llegar a todos los rincones.

Además, Productiva SRL se especializa en la organización de eventos masivos, eventos de lanzamientos, fiestas temáticas, convenciones y stands, con experiencia en logística para un desarrollo de calidad, con el objetivo de ampliar las posibilidades de las marcas para ofrecer grandes experiencias a los usuarios y construir un acercamiento.

El CEO de ,Productiva SRL, Alexander Rojas, ha sostenido al respecto que: “Somos la respuesta efectiva, a la creciente necesidad de las empresas de encontrar en un solo aliado soluciones puntuales para alcanzar el acercamiento y remembranza de los consumidores potenciales de sus marcas”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lamucca se une a la celebración de MADO´22 con un pop up en C/Fuencarral, 95 AORA Health lanza AQlesterol Plus, adaptándose a la nueva normativa europea Kit Digital: Qué es, con quién y cómo solicitarlo según Online y Offline FCC Medio Ambiente se encargará de la recogida de residuos y limpieza viaria de Mijas (Málaga) El proceso de coaching según Francesc Robert Ribes