Giti Tire lanza el nuevo neumático GSR237 Combi Road en medida 355/50R22.5 Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 13:45 h (CET) Giti lanza el nuevo neumático Giti GSR237 Combi Road en tamaño 355/50R22.5 para el transporte de carga con plataforma baja. Se trata de un neumático para el eje de dirección y es el primero de este tamaño que Giti utiliza en Europa El GSR237 Combi Road está diseñado para competir con las marcas premium, puesto que hasta ahora, sus fabricantes eran los únicos en producir esta medida. El neumático ha sido probado con socios de flotas europeas para conseguir los mejores resultados y destaca por su gran resistencia a la abrasión y por mejorar el kilometraje respecto a otras marcas, tanto en autovías como en carreteras regionales.

El neumático ha registrado una B en resistencia a la rodadura y una A en nivel de ruido. Además, lleva el símbolo del copo de nieve y la montaña de tres picos (3PMSF) por lo que se puede utilizar durante todo el año en todos los países de la UE.

El Centro de Investigación y Desarrollo de Giti Tire en Europa, situado en Hannover, ha sido el encargado de dirigir el desarrollo del Giti GSR237 Combi Road.

"Las características de la banda de rodadura incluyen un diseño extremadamente ancho y robusto con tres ranuras longitudinales rectas para una evacuación eficaz del agua y laminillas transversales profundas para mejorar el agarre y la tracción sobre nieve y hielo. Los hombros, muy robustos, protegen el neumático de la abrasión y se ha demostrado que proporcionan un desgaste muy regular” afirma Antonio Palummo, ingeniero sénior de TBR - Europa para Giti Tire.

“A la hora de reunirse con los responsables de flotas de transporte, será enormemente beneficioso contar con el tamaño 355/50R22.5 en la oferta de modelos disponibles, sobre todo teniendo en cuenta las características del neumático Giti GSR237 Combi Road, con un kilometraje excepcional y un rendimiento clasificado con etiqueta superior. Esperamos una gran demanda”, añade Petr Cajka, Director de Camiones y Autobuses en Europa de Giti Tire.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las renombradas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lamucca se une a la celebración de MADO´22 con un pop up en C/Fuencarral, 95 AORA Health lanza AQlesterol Plus, adaptándose a la nueva normativa europea Kit Digital: Qué es, con quién y cómo solicitarlo según Online y Offline FCC Medio Ambiente se encargará de la recogida de residuos y limpieza viaria de Mijas (Málaga) El proceso de coaching según Francesc Robert Ribes