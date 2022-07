Pulseras de oro con diamantes en El Rubí Joyeros Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 12:25 h (CET)

Existen diferentes formas de combinar pulseras de oro a pesar de que anteriormente se tenía la creencia de que estos accesorios se utilizaban solo con vestidos elegantes para momentos especiales.

El Rubí Joyeros cuenta con una colección de diferentes diseños en pulseras de oro con diamantes, ideales para combinar en cualquier ocasión, así como para niños, niñas y hombres, que requieren diseños adaptados a su tamaño y gustos.

Las pulseras de oro, un accesorio atemporal Usar accesorios hechos con diferentes materiales no es un error, puesto que las tendencias actuales apuntan a la combinación de joyería con diversos colores, estilos y texturas para complementar un atuendo. De manera específica, las pulseras de oro son un accesorio atemporal que pueden apuntar a modas clásicas o más actuales.

Previo a realizar cualquier combinación, se debe tener en cuenta que mezclar no es sinónimo de utilizar muchas piezas, en cambio, se parte de una joya principal y luego se van agregando complementos. Una pulsera de oro es un buen punto para comenzar. Se puede tomar como ejemplo el modelo de 18 quilates media caña grabada de El Rubí Joyeros, el ejemplar es de seis milímetros de ancho y detalles en modo de espigas; esta forma se puede complementar con anillos a juego y también agregar un modelo más pequeño como la pulsera de oro con incrustaciones de diamante, más delicada.

Con referencia a las pulseras con diamante, en la tienda online se encuentran modelos exclusivos hechos con ambos materiales, para complementar una joya única. Al mezclar esta piedra con una pieza de oro amarillo, ambas complementan el accesorio principal, por lo que se puede agregar un collar con cadena de oro y diamante.

El Rubí Joyeros y su taller de confección de pulseras En cierto modo, el oro amarillo puede limitar, pero a diferencia de este modelo clásico, el oro blanco es la opción ideal para utilizar pulseras con diamantes, porque su color claro le da una mayor posibilidad de combinación con piedras de colores, como el modelo de zafiros azules, que le da un toque de color a cualquier atuendo neutro. Asimismo, las que contienen solo oro y diamantes, son ideales para hombres que buscan estilos clásicos que pasen desapercibidos.

Aunado a estas, El Rubí Joyeros ofrece pulseras de oro para grabar las iniciales de los más pequeños y entregar como un regalo en bautizos, primera comunión o en cualquier momento especial. Es importante detallar que la tienda online cuenta con un taller en el que confeccionan cualquier tipo de pulseras, si el cliente busca modelo particular, que no está en el stock, por lo que es el sitio ideal para encontrar joyería exclusiva en Madrid.



