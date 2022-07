Prometheus International lanza un nuevo proyecto inmobiliario relacionado con la criptomoneda

"Project Blockchain - The Royal Blockhouse" es el nuevo proyecto inmobiliario del mismo promotor internacional que en 2021 vendió las primeras villas en Madeira, Portugal, pagadas en criptomoneda Prometheus International, que en 2021 vendió en Portugal, en concreto en Madeira, las primeras villas pagadas en criptodivisas, acaba de anunciar un nuevo proyecto que vuelve a cruzar el mundo "cripto" con el inmobiliario. Como parte de esta nueva iniciativa, Prometheus está desarrollando un proyecto llamado The Royal Blockhouse, que la compañía ha creado junto con algunos de los mayores influencers digitales de Europa, instituciones de criptoactivos y expertos en el campo de las criptomonedas, entre ellos Myoo #810, creador de Cyberkongz, un proyecto de NFT que ha generado más de 200 millones de dólares en transacciones desde su origen.

Priyesh Patel, fundador y director general de Prometheus International, explica que "The Royal Blockhouse combina dos aspectos de la revolución blockchain: la propiedad a través de tokens no fungibles (NFT), pero también el diseño de infraestructuras; algo que ocurre por primera vez en el mundo de los inmuebles de lujo". Las villas serán totalmente operativas en la blockchain, desde las características de las casas inteligentes hasta los aspectos relacionados con las licencias, los derechos, el alquiler, las tasas, el acceso, los registros de pago, etc.

La propiedad de NFT corresponde a la propiedad de The Royal Blockhouse, con los sitios de construcción a elegir por el primer propietario de NFT ("minter"). La idea es que el primer propietario de NFT elija el lugar de construcción; Prometheus visitará el lugar elegido con el cliente y la vivienda de lujo se construirá en el lugar acordado. Además, The Royal Blockhouse también estará disponible como espacios para eventos y viviendas en el futuro metaverso KONG CITY, en colaboración con Cyberkongz.

Según Priyesh Patel, "Prometheus International está liderando el camino, desarrollando protocolos y estándares que permiten que la nueva economía descentralizada se fusione con el sector inmobiliario tradicional, pero al mismo tiempo, cumplimos plenamente con la normativa de la UE, construyendo viviendas del futuro regidas por Web3 y adoptando activos digitales junto a monedas fiduciarias para romper las barreras de acceso".

El Royal Blockhouse será una colección de 24 viviendas internacionales de lujo diseñadas por arquitectos escandinavos, españoles, portugueses y de Prometheus. Estas villas estarán situadas en lugares idílicos de todo el mundo, estableciendo un nuevo estándar dentro del espacio internacional de desarrollo de propiedades de lujo permanentes. Prometheus International identifica así los principales puntos del proyecto The Royal Blockhouse:

El Royal Blockhouse se podrá comprar como NFT. Se emitirán 8760 NFT para 24 viviendas, y cada ficha representará el acceso durante un solo día del año natural a cualquiera de las villas de uno de los 27 países de la UE, entre ellos Portugal, España, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Suecia y también el Reino Unido. Si un solo inversor es propietario de más de 365 NFT en un momento dado, se transformará en ALPHA y se convertirá en propietario de una de las viviendas del proyecto que elija; esa vivienda será entonces eliminada del conjunto de propiedades para el resto de inversores de NFT. El objetivo será alcanzar 24 ALPHA para estas propiedades individuales, creando así 24 propietarios a lo largo del tiempo mediante el comercio secundario de NFT. Los NFT tendrán imágenes y metadatos dinámicos “on-chain” que cambiarán según el peso de los tokens NFT de su propietario. Esto significa que la NFT de un ALPHA o incluso de alguien que posea 100 tokens será físicamente diferente a la de aquellos que sólo posean una. Tras la construcción, todo el proyecto será gestionado por un consorcio de asesoramiento jurídico independiente en nombre de todos los propietarios de NFT hasta que todas las viviendas sean transferidas a los propietarios ALPHA. El proyecto será ejecutado inicialmente por Prometheus en Portugal. Los 8670 NFT se podrán comprar el día de la acuñación, a partir de 20.000 euros cada uno. La adquisición se completa después de un proceso de varios pasos que consiste en las siguientes etapas:

Contacto con el equipo de Prometheus;

Procedimientos KYC (Know Your Customer);

Adquisición de la NFT que apoya la propiedad de la vivienda;

Elección del país y del lugar de construcción;

Firma de acuerdos de compra/construcción;

Prometeus International adquiere el terreno elegido (si no lo ha hecho ya) e inicia el proceso de permisos de construcción;

Para ahorrar tiempo, la construcción se inicia "fuera del sitio", en paralelo a la obtención de los permisos;

Cuando las autoridades locales han concedido la licencia del proyecto, se traslada al lugar para su instalación y construcción definitivas;

La casa está terminada y lista para ser habitada;

Unos 18 meses después de la compra, el comprador puede entrar y habitar su nueva casa. En relación al proyecto inmobiliario de venta de villas de lujo en criptomoneda, en Madeira (Portugal), con el que Prometheus International ya revolucionó el sector el año pasado, ya son pocas las que quedan disponibles para comprar. Recordar que, aunque Prometheus acepta el pago en moneda convencional, las dos primeras viviendas en construcción se vendieron en la criptodivisa Cardano por un valor de 4,1 millones de euros; algo pionero en el mercado portugués, marcando el inicio de una revolución para los mercados propicios a las cripto en Europa y en el mundo.

Más información en:

https://prometheus.international/royalblockhouse_about.php

https://prometheus.international/royalblockhouse_crypto.php