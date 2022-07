Bergstrom anuncia el lanzamiento de su nuevo enfriador ecológico IRIS para autocaravanas Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 11:03 h (CET) IRIS es un sistema evaporativo autónomo especialmente diseñado para la familia y las mascotas, evita los cambios bruscos de temperatura al tiempo que distribuye un aire sano y renovado durante largos periodos de tiempo, manteniendo la humedad en su nivel óptimo El nuevo IRIS es diferente de los enfriadores habituales, que enfrían el aire circunstante y reducen la temperatura de todo el ambiente. Ofrece una sana sensación de bienestar en el interior del vehículo, gracias a su exclusivo sistema de evaporación que produce humedad y frescura a baja densidad. IRIS enfría de manera óptima vehículos de hasta 8 metros lineales. Su sistema de evaporación de partículas en estado aeriforme crea un ambiente agradable en el interior, sin necesidad de mantener las claraboyas, puertas o ventanas cerradas. Además, es el enfriador más ecológico ya que no utiliza gases ni productos químicos.

Totalmente autónomo, se esté donde se esté

IRIS funciona a motor parado o en marcha. Puede ser usado durante la conducción como refuerzo del A/A o solo en paradas fuera de los recintos de acampada.

Renueva el aire del habitáculo y crea una atmósfera limpia y saludable. Además es aerodinámico, silencioso, con altas prestaciones, funciona a 12 voltios y tiene un reducido consumo de agua y mínimo mantenimiento. Está diseñado y fabricado en España bajo los estándares de calidad requeridos por ISO 9001 e IATF 16949.

VENTAJAS: Aire fresco y filtrado al 100% • Las puertas y ventanas se pueden dejar abiertas • Mantiene una parte de humedad en el aire, lo cual constituye un beneficio especialmente para quienes sufren de alergias o asma • Ambiente ideal para mascotas • Reduce exhalaciones, partículas nocivas y olores • Rendimiento óptimo en climas secos • Bajo consumo, hasta el 80% más económico que los sistemas convencionales • Adaptación total a la autocaravana • Reduce la corriente estática • No seca el aire.

Acerca de BERGSTROM

La empresa española Dirna SA fue fundada en 1980 y adquirida en 2013 por la estadounidense Bergstrom Inc., con sede en Rockford (Illinois, EE.UU) líder en el diseño y fabricación de sistemas de climatización de cabinas para vehículos industriales, de ruta, máquinas off-road y vehículos especiales. En la actualidad, DirnaBergstrom SL es líder del sector en Europa para el diseño y fabricación de equipos de Aire Acondicionado Eléctricos autónomos para vehículos industriales, fabricados bajo su Sistema de Gestión Ambiental que aplica en cada uno de sus procesos y que contribuyen a la protección del medio ambiente al no emitir CO2 a la atmósfera y reducir el consumo de combustible.

