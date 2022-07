El ocio nocturno ha vuelto con fuerza tras la pandemia, y gracias a Xceed, su digitalización ha llegado para quedarse Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 09:47 h (CET)

Salir de fiesta está nuevamente en auge, y cada semana son cientos de miles las personas que acuden a distintos lugares de ocio nocturno en el país, ya no solamente con ganas de pasar el rato, sino que lo que buscan ahora es vivir una experiencia memorable.

Para establecimientos como clubs, bares, organizadores de festivales y conciertos, tener presencia digital es fundamental para mantenerse competitivos en esta nueva era del ocio, un sector que parece estar remontando y consigue el sold out en muchos eventos y fiestas. Es por eso, que la app Xceed es una de las más utilizadas para cubrir todo lo que necesiten.

Según datos aportados por la misma empresa, ya son más de 2 millones de usuarios que han utilizado esta app para salir y divertirse desde que la industria reabrió sus puertas en febrero, tras muchos meses cerrados y con estrictas restricciones por la pandemia.

La aplicación no solo les da visibilidad ante un mayor número de personas, sino que, además, es una plataforma completa para la gestión de sus servicios y eventos.

El ocio nocturno y su digitalización Teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos años el ocio nocturno ha evolucionado mucho, Xceed ha llegado para optimizar la gestión de los negocios nocturnos y para potenciar la experiencia de los usuarios. A través de esta, los clubes, bares, salas de concierto y organizadores de eventos de España y el mundo, podrán destacar en el mercado y llegar a muchos más clientes potenciales. Además de eso, les facilitará crear su club, festival, evento, página de concierto o página web personalizada, e integrar en ella o en sus redes sociales el sistema de compra y de reservas de la aplicación.

De hecho, Xceed cuenta con todo lo necesario para digitalizar un negocio de este tipo, desde la promoción de eventos y venta de entradas, hasta la gestión de la lista de invitados, automatización de marketing digital, etc.

Una experiencia única garantizada Xceed es la plataforma para el consumidor que, entre otras cosas, facilita la tarea de encontrar el lugar de ocio nocturno perfecto para salir de fiesta. En la app están listadas los lugares ideales con las mejores fiestas y eventos en todas las ciudades de España. Desde allí, podrán conocer la dirección de cada uno, y la hora exacta de cada evento, así como reservar entradas, servicio de botellas, entre otros.

De hecho, la app y la web de Xceed ofrecen una serie de filtros que harán todavía mucho más sencillo elegir exactamente el evento que mejor se adapte a los gustos y preferencias del usuario.

Ahora mismo, Xceed está disponible en más de 10 países de Europa, aunque España sigue siendo su principal mercado. Para más información sobre esta compañía, se puede consultar su sitio web. En cuanto a la descarga de su aplicación, se encuentra disponible desde Google Play y App Store.



