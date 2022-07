Veline Ong, la empresaria que trabaja para construir un futuro económico mejor en las relaciones España - China Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 09:19 h (CET) En 2014 puso en marcha una consultoría de alto nivel, en la que asesoran a las grandes empresas, pymes y franquicias tanto chinas como españolas, en inversiones inmobiliarias, de importación y exportación, y de alta tecnología La empresaria y consultora china Veline Ong es una mujer hecha a sí misma, que desde pequeña lleva en sus venas el gen emprendedor inculcado por su madre, “que fue una empresaria muy buena y una referencia para mí. Cuando ella falleció, solo quise seguir sus huellas”.

Así, y después de estudiar Marketing y Relaciones Públicas en Singapur, a finales de 2003 llegó a España, donde “fundé mi primera empresa junto con una socia local, que se dedicaba a la importación y exportación de vinos, pero, después de mucho esfuerzo y días de trabajo, no salió bien y llegué a un acuerdo con mi socia para que ella se quedara con el negocio”, asegura Veline Ong.

La experiencia, no obstante, le sirvió para montar su propia empresa en solitario a finales de 2014, dedicada a la consultoría de la importación y exportación de bebidas, aceites de oliva y alimentación gourmet: “Un negocio que tuve que ampliar con el tiempo, porque los clientes estaban muy satisfechos con nuestro trabajo, por lo que empezamos a trabajar también con grandes productos inmobiliarios, proyectos de alta tecnología, sanitarios, recursos naturales, aviación privada, artículos y turismo de lujo, cosmética, moda, deporte…”.

Sin embargo, la pandemia mundial de la covid-19 provocó que se frenase mucho la actividad de la importación y exportación, el turismo y la actividad inmobiliaria, “y decidí cerrar la empresa. Fue un momento muy duro. Me dolió mucho, pero ahora he decidido volver a levantarme, luchar y ponerla en marcha de nuevo”, afirma esta influyente empresaria china.

En estos momentos, Veline Ong trabaja como consultora, haciendo las labores de intermediaria para ofrecer las mejores oportunidades de negocio, tanto a las empresas chinas interesadas en invertir en España como a las compañías españolas, pymes y franquicias que quieren invertir en China: “La pandemia lo ha cambiado todo, pero los inversores siguen buscando la rentabilidad, a corto o a largo plazo, porque para ellos no hay crisis, hay oportunidades. Hoy en día, la actividad inmobiliaria es un buen sector para que las empresas inviertan, así como en proyectos tecnológicos, ecommerce, start up o materias primas, que también urgen en China”, subraya Veline Ong.

Así pues, esta importante empresaria china, que dice sentirse “muy feliz en España, donde me han recibido con los brazos abiertos y siempre me han tratado con respeto”, afronta el futuro más inmediato “muy ilusionada con nuestra consultoría, donde estamos desarrollando nuevos e interesantes proyectos, rodeada de un equipo de personas muy profesionales”. Mientras tanto, también está embarcada en el rodaje de la docuserie “Asian Power”, donde se va a dar a conocer la vida personal y profesional de Veline Ong.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.