Este es el nuevo producto de InnovaGoods que acabará con los problemas de espalda Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 09:07 h (CET) El corrector de postura de la marca española InnovaGoods, a la venta en las tiendas y la web de Decathlon, ayuda a enderezar la espalda y a mantener una buena postura en todo momento El dolor de espalda es uno de los problemas de salud más comunes, debido a las malas posturas que es habitual adoptar al usar el ordenador o el móvil, al caminar o al hacer deporte. Por eso, muchas personas están recurriendo al corrector de postura de la marca española InnovaGoods, que ayuda a prevenir este tipo de molestias.

Esta sencilla prenda con fines ortopédicos está a la venta a través de las tiendas físicas y de la web de Decathlon. Mediante su diseño sencillo y ergonómico, ayuda a enderezar la espalda y a mantener una buena postura en todo momento.

El corrector de espalda y postura de InnovaGoods

El dolor de espalda puede variar en intensidad y duración, e incluso volverse crónico si no se trata a tiempo.

Para evitar que la espalda se resienta, InnovaGoods ha desarrollado este corrector de postura unisex diseñado con materiales transpirables de alta calidad. Su colocación es muy sencilla: tan solo es necesario sujetarlo a la espalda mediante unas tiras de velcro, que permiten adaptarlo a las medidas de cada persona y fijarlo bien. Es posible adquirirlo por solo 16,99€ a través de la web de Decathlon y en todas sus tiendas físicas. En su página web, también se puede encontrar una selección de otros productos destacados de esta marca española.

Este corrector postural ayuda a alinear la columna, y se recomienda su uso en situaciones en las que se puedan adoptar malas posturas: al estar sentados frente a una pantalla, al ir a correr, o haciendo ejercicio físico en el que se tienda a arquear la espalda de manera incorrecta.

Este producto de InnovaGoods se puede llevar cómodamente encima o debajo de la ropa y utilizarlo al realizar actividades cotidianas. Es importante utilizarlo de manera constante si se quiere mejorar la postura. Eso sí: el tiempo de uso diario no debería de superar las dos horas, para evitar que los músculos se atrofien.



El corrector de postura no es el único producto de InnovaGoods disponible en Decathlon: es posible encontrar otros artículos en su web oficial, todos ellos enfocados a hacer la vida más sencilla a deportistas, y a promover un día a día más cómodo y saludable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.