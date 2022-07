Hay que volver a lo esencial Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de julio de 2022, 10:34 h (CET) Ya podemos entender que en este estilo de familia, en el que se contempla la opción de ruptura, es muy improbable que haya hijos y, ya no digamos, que haya hijos bien educados. Estamos inmersos en una sociedad egoísta y eso no lleva a nuevas vidas. Por eso cuando un joven se plantea lo que significa el matrimonio debería tener la prudencia de dejarse ayudar. Que alguien le enseñe a meditar lo que significa la entrega total y para siempre, y como se hace eso, porque ahora hay pocos modelos en donde mirar para aprender.



Dice Ceriotti: “Es necesario volver a definir el matrimonio como lo que es: una relación pensada para perdurar, sin fecha de finalización. Esta característica hace que sea, en el plano afectivo y psicológico, un vínculo muy específico, muy distinto de otras formas de relación, que puedan ser también intensas y significativas, y que no tengan como presupuesto compartido el compromiso recíproco por la continuidad y la duración” (p. 16).

Hay que volver a lo esencial si queremos construir una sociedad justa, amable, generosa. Nos estamos jugando llegar a un ambiente de ruptura generalizado, una sociedad de retales. Para evitarlo hay que plantearse volver a lo que es natural. “Es muy importante entender el matrimonio como un proceso dinámico. No es correcto pensar en la relación de pareja como una realidad estable y definida de una vez para siempre. Los cambios en las condiciones de la vida con el paso del tiempo, y la evolución personal de cada uno, hacen necesarias las adaptaciones recíprocas y continuas” (p. 19). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Redescubriendo el inmenso valor del ser frente al parecer La privacidad y el anonimato frente a la cultura de la permanente e insoportable exposición constante Viaje festivo y feminista a EE.UU. Cuando se viaja a otro país es imprescindible llevar una agenda clara y organizada. Vean en Instagram cómo presume la tropa de Irene Montero de reuniones con apenas diez personas ¿Permitiremos que los “diferentes” nos impongan otra ética o moral? Se está creando una sociedad que amenaza con quebrar todos aquellos principios por los que nos hemos regido durante siglos Por unos Sanfermines sin violencia hacia los animales Debemos hacer frente a una profunda reflexión sobre la licitud moral que nos asiste para infligir sufrimiento a inocentes Hay que volver a lo esencial Juan García, Cáceres