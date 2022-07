Davcopy.com: primera aplicación en España para registro de copyright del sector audiovisual con blockchain Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 08:39 h (CET) iCommunity Labs, la compañía líder de blockchain as a service, estrena Davcopy.com con un descuento de lanzamiento del 70% de por vida para las primeras suscripciones de este mes de julio Davcopy.com (Decentralized Audiovisual Copyright) se presenta como la primera aplicación web especializada en España en el registro certificado de los derechos de autor para el sector audiovisual. Davcopy, proporciona una certificación digitalizada y descentralizada que abarata y facilita el proceso de registro de cualquier obra audiovisual: guiones, cortometrajes, largometrajes, vídeos para redes, publicidad, piezas audiovisuales de archivo, etc. Además, ofrece la posibilidad de generar NFTs, de las obras de forma sencilla, para potenciar el alcance comercial de las mismas. Es la primera solución eficaz para videocreadores que sufren el constante plagio de sus piezas en redes sociales como Instagram o TikTok, y que buscan distinguirse de otros creadores.

Al registrar una obra, se genera un certificado que va vinculado a la identidad del usuario, la cual es previamente verificada para asegurar su legitimidad. Esta certificación supone una prueba fehaciente y segura de pertenencia, gracias a la criptografía y blockchain, que ofrece una base de datos descentralizada, transparente e inmutable.

Davcopy.com, supone una disruptiva alternativa a las tradicionales plataformas de registro, ayudando a todo tipo de profesionales: cineastas, productores, guionistas, videógrafos, youtubers, tiktokers…etc. Eliminando el miedo a posibles plagios y la explotación comercial por un tercero del contenido copiado.

Con Davcopy.com, hemos buscado facilitar a todo tipo de creadores de contenido audiovisual, la protección total y segura de sus piezas de la forma más sencilla y barata del mercado, gracias a la tecnología blockchain.

Comentó Miguel Ángel Pérez Co-founder & CEO de iCommunity Labs.

La aplicación web, permite que el proceso de notarización sea público o privado, en función de si el usuario quiere hacer públicos sus datos personales asociados a cada certificación. Además permite compartir las pruebas de certificación a través de diferentes canales (email, whatsapp, RRSS, etc.) con otras personas.

Davcopy funciona con créditos que se pueden adquirir mediante la compra de diferentes packs y suscripción anual. Próximamente será posible usar como medio de acceso a los servicios el token nativo de iCommunity (ICOM).

Plataforma de tecnología blockchain as a service, para que todo tipo de empresas puedan aplicar a sus proyectos blockchain de forma sencilla, rápida y económica.

