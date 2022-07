El aborto, el corredor de la muerte

El santuario de la vida que es el vientre de su madre para el bebe aún no nacido, se ha convertido en el corredor de la muerte esperando su exterminio por el aborto. Comparo este crimen con el vil, inhumano y cobarde asesinato de Miguel Ángel Blanco con dos tiros en la nuca. La sociedad española se lanzó a la calle ante aquel vil y cobarde asesinato.

¿Qué sentiría Miguel Ángel viendo que iba a ser ejecutado? Imposible de describir; yo comparo el vil asesinato de Miguel Ángel, con el bebé que está en el santuario de la vida, el vientre de su madre, y ve que se acerca el bisturí asesinado que le va a quitar vida, destrozándole para aprovechar sus restos en un infame y diabólico mercado con el objeto de ganar dinero.

¿Por qué la sociedad española, como hizo cuando fue asesinado Miguel Ángel, no se lanza a la calle, viviendo como miles y miles de bebes aún no nacidos son vilmente asesinados para hacer negocio con sus restos? Si no somos capaces de salir a la calle masivamente para protestar por esta infame y diabólica situación, y expulsando a los maléficos personajes que lo manipulan y ejecutan, pagaremos un alto precio.