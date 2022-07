La pesca de plástico y redes fantasma con Gravity Wave, ¿cómo se implican las empresas en la misión de limpieza de los mares? Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Más de miles de toneladas de plástico se desechan en los océanos de todo el mundo cada año. La mala disposición de estos residuos genera un impacto ecológico que ha alcanzado niveles alarmantes. Por ello, actualmente la mayoría de ecosistemas marinos y especies acuáticas se encuentran amenazados.

Las redes fantasma de pesca son, tal vez, los residuos más peligrosos que se desechan en el mar, ya que tardan más de 1.000 años en degradarse y atrapan innumerables ejemplares de especies marinas que mueren por asfixia en la mayoría de las ocasiones.

De acuerdo con empresas de limpieza y descontaminación de océanos como Gravity Wave, es necesario eliminar con rapidez los plásticos presentes en el mar, antes que se generen daños irreversibles en los ecosistemas subacuáticos. Esta compañía también reconoce que sin el apoyo de las empresas privadas y entidades públicas es imposible hacer frente a esta problemática con la agilidad necesaria para que se regule la vida marina. Por este motivo, ha diseñado planes de responsabilidad social corporativa que involucran a pequeñas, medianas y grandes corporaciones en la tarea de entregar mares libres de plásticos a las nuevas generaciones.

Océanos sin plástico Estos planes se concentran en financiar iniciativas de extracción o pesca de plásticos presentes en el mar Mediterráneo y en apoyar proyectos de reutilización de residuos. Si bien estas iniciativas logran extraer todo tipo de desecho, sus esfuerzos se enfocan en la reutilización de redes de pesca a través de un proceso de economía circular, donde es posible transformar las redes abandonadas en muebles y productos de larga duración.

Las empresas pueden adquirir un compromiso medioambiental tangible y cuantificable, mediante la extracción de la cantidad de plástico que establece una organización o empresa. Además, la colaboración que establecen estas compañías no solo puede ser puntual en kg en total, sino que su contribución puede hacerse durante un periodo ilimitado de varios años, demostrando así y actuando para hacer frente a la contaminación plástica de los océanos.

En la actualidad, no cabe duda que muchos consumidores prefieren una empresa que se encuentre comprometida con el medioambiente y se inclinan por adquirir productos o servicios de compañías que lideren planes de descontaminación y mitigación del cambio climático en sus proyectos de responsabilidad social empresarial.

Las empresas y su responsabilidad ambiental Esta compañía medioambiental espera que cada vez más empresas se articulen a sus planes de descontaminación, apoyando estrategias que permitan limpiar a profundidad los océanos y garanticen el desarrollo de la vida bajo la superficie del mar. Todos los interesados en que sus planes de responsabilidad social empresarial se asocien a esta iniciativa ambiental, solo deben consultar la página web de Gravity Wave y contactar con un asesor especializado, quién les brindará el acompañamiento necesario para empezar con una labor que se concentra en proteger la vida de todos los seres que habitan el planeta.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.