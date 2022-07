Las características de los asientos de moto, por JM-FUNDAS Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los materiales que se usan para fabricar asientos de motos deben tener una serie de características que permitan al usuario sentirse cómodo. Asimismo, el proceso de fabricación de un buen asiento de moto depende del uso que se le dé.

En JM-FUNDAS, una empresa que fabrica, comercializa y tapiza asientos de motos, conocen la variedad de asientos que son necesarios para satisfacer las necesidades de todos los clientes. Hay un asiento para cada moto, usuario y actividad. Gracias a ello, ofrecen calidad en sus productos, durabilidad y una extensa gama de tejidos antideslizantes que permiten un mayor agarre al asiento, brindando mayor seguridad al conductor.

Un asiento para cada tipo de actividad La personalización de los asientos que ofrece JM-FUNDAS para motos permite diferenciar las fundas de asiento de motos de competición o de carretera, las cuales deben tener especificaciones diferentes por la actividad a las que son sometidas. Las fundas para asientos off road están fabricadas con tejidos antideslizantes para mayor agarre al asiento de la motocicleta.

Estos asientos son reforzados con bandas transversales de goma o vulcanizadas, incorporadas al tejido, que impiden el desplazamiento del piloto en el asiento, lo que le permite mayor seguridad en las competiciones. Las fabrican en diferentes colores, acordes a las marcas de las motos.

Entretanto, en los vehículos de dos ruedas utilizados para el campo pueden ser impermeabilizados y añadirles cualquier detalle de bordado personalizado al gusto del cliente. JM-FUNDAS ofrece gran variedad de espumados duros o blandos, los cuales son introducidos en los asientos, en consideración a los requerimientos del usuario.

Intercambio de asientos A diferencia de las bicicletas, las motos tienen un tamaño estándar que no permite escogerlas por tallas. Por tanto, los especialistas preparan los asientos y los adaptan a la condición de los clientes, para que puedan utilizar las motocicletas sin incomodidades ni complicaciones. En ese sentido, reducen el espumado original de la moto para los pilotos más bajos.

Asimismo, trabajan también asientos de motos de carretera, dónde ofrecen la posibilidad del intercambio de asientos para evitar que un cliente se quede sin su moto. Realizan la transformación del pack confort, con el cual entregan al cliente una pieza mientras ellos se quedan con el asiento de este. Por otro lado, compran los asientos completos, una alternativa válida solo para algunos modelos de motos. JM-FUNDAS siempre tiene una solución para cada problema que exista en cuanto a los asientos de la motocicleta de distintas modalidades, dando múltiples posibilidades al cliente.



