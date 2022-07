Cleaning brushes para mantener las embarcaciones en perfecto estado, por Nova Argonautica Emprendedores de Hoy

Para mantener una embarcación en buen estado, uno de los aspectos imprescindibles es su limpieza.

Al estar en contacto con el mar constantemente, los materiales de los navíos se desgastan rápidamente. Para mantener todas las boat parts libres de microorganismos y suciedades, Nova Argonautica ofrece un amplio catálogo de productos con una excelente relación entre calidad y precio.

Entre ellos, loscleaning brushesson uno de los artículos más solicitados, debido a que permiten eliminar la presencia de sedimentos marinos que perjudiquen la estética y el estado de la embarcación.

Nova Argonautica cuenta con una amplia gama de artículos para facilitar las actividades de limpieza Dentro de los más de 40.000 productos disponibles para barcos, yates, veleros y demás vehículos marítimos, los artículos de limpieza de Nova Argonautica permiten llevar a cabo una actividad 100 % satisfactoria. A través de ellos, las personas pueden resolver los problemas surgidos en el casco de la embarcación, como las algas marinas, que generan un aumento del rozamiento y tienen un efecto perjudicial.

Con los cleaning brushes, los propietarios pueden realizar la limpieza de los suelos, las superficies duras y aquellas de difícil alcance, además de contar con una gran variedad de diseños y modelos. Asimismo, las esponjas de alta absorción, las almohadillas y los trapos de microfibra permiten complementar las acciones necesarias para mejorar el estado del vehículo.

Cómo se escogen los cleaning brushes adecuados para llevar a cabo la limpieza de una embarcación Un cepillo de limpieza idóneo para el casco de la embarcación debe estar fabricado con materiales extremadamente resistentes, de tal manera que la durabilidad de las cerdas no se vea afectada en el proceso. Asimismo, es importante contar con un mango ergonómico que permita sostener la herramienta cómodamente y aplicar la presión requerida.

Por su parte, la variedad de las cerdas es una de las ventajas que ofrece Nova Argonautica, ya que permiten escoger el instrumento necesario para llevar a cabo tareas específicas, sin poner en riesgo la superficie del barco. En ese sentido, los clientes pueden elegir entre cepillos suaves con cerdas de nailon para superficies delicadas y cepillos de cerdas rígidas para espacios texturizados y cubiertas fabricadas con fibra de vidrio antideslizantes.

Para asegurar la tranquilidad del cliente, cada producto de Nova Argonautica cuenta con 2 años de garantía y un plazo de 14 días para efectuar una devolución, en caso de existir un defecto. En la misma línea, el servicio de compra online está construido con un sistema de pago seguro certificado por Google Trusted Store que garantiza la transparencia del proceso.



