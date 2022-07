Consejos de seguridad a tener en cuenta si se trabaja en una mina, por la empresa fabricante de botas de seguridad Mavinsa Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 18:26 h (CET)

Los mineros enfrentan situaciones cambiantes en su entorno que implican riesgos que pueden variar en su tipo e intensidad de un momento a otro. Según Mavinsa, estos trabajadores deben atender siempre diferentes normas para salvaguardar sus vidas. Para la fabricante de botas de seguridad esas normas comienzan con la indumentaria.

Los temas de la indumentaria y los equipos de seguridad están incluidos dentro de las recomendaciones del Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas. Este es un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1995, e impulsado por el carácter peligroso de estas actividades.

La importancia de las botas de seguridad en las minas Mavinsa (Manufacturas Vinílicas SL) es una empresa manufacturera que se especializa en la fabricación de botas de seguridad para distintas actividades. Cuentan con más de 50 años en el mercado ofreciendo calzados diseñados para el trabajo en la industria ferretera, construcción, agroalimentaria, pesca, eléctrica química y minera. La experiencia les ha permitido desarrollar productos con distintas características de seguridad adaptados a cada necesidad.

Buena parte de esas características son las que se requieren en una bota de seguridad para el sector minero. El calzado para minería debe contar con las características de ser antideslizante, antiperforación y antiestática. Igualmente, los expertos recomiendan que tengan propiedades de aislamiento térmico, absorción de energía, protección contra la humedad y resistencia a productos químicos.

Para la fabricante de calzados de seguridad, todas estas particularidades son necesarias para proteger los pies de los mineros. Estos trabajadores pasan sus jornadas en terrenos irregulares, húmedos, inestables y resbaladizos. Mavinsa añade que, además, las botas deben ser ligeras y cómodas al calzar para que permitan la realización de largas caminatas y tareas pesadas.

Otros consejos de seguridad importantes Aunque las botas de seguridad y el resto de la indumentaria son aspectos esenciales para el trabajo en las minas, no son los únicos. Mavinsa dice que para generar un entorno minero confiable es necesario aplicar otras normas. Una de ellas, es el mantenimiento y revisión constante del equipo de protección individual. Este debe permanecer siempre limpio y libre de piedras o tierra que puedan afectar su desempeño.

Las compañías mineras, por su parte, deben marcar siempre con carteles las zonas de alto riesgo en las áreas de trabajo. El uso de señales y barreras debe servir de recordatorio a los trabajadores sobre las zonas peligrosas y de acceso prohibido. Otra política que debe formar parte de las empresas de minería es la formación constante a los obreros. Estos deben estar permanentemente informados sobre el uso correcto de los equipos y las normas de seguridad para evitar accidentes.

Una última, pero no menos importante recomendación que hace Mavinsa a las empresas mineras es la de elaborar informes de actividad. Estos deben incluir una evaluación de las dificultades encontradas y observaciones para optimizar el trabajo. Todas estas recomendaciones contribuyen de manera efectiva a mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad de los trabajadores. Ellas repercuten positivamente en la productividad y disminuyen la posibilidad de lesiones por accidentes.



