¿Qué es la luz pulsada?, los beneficios de Silsem Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 18:12 h (CET)

Gracias al desarrollo de la tecnología, los tratamientos de depilación han tenido grandes avances, haciendo posible la eliminación del vello corporal desde la raíz. Este método ofrece resultados de larga duración, visibles en pocas semanas.

Tal es el caso de la luz pulsada intensa (IPL), una forma de fototerapia mediante la cual las ondas se dispersan destruyendo las células ciliadas. En este sentido, a través de las máquinas Silsem S2 es posible realizar un tratamiento de depilación IPL en casi todos los tonos de piel, consiguiendo eliminar la totalidad del vello de las zonas tratadas en 8 semanas.

Beneficios de la depilación con luz pulsada intensa La depiladora de luz pulsada intensa Silsem S2 ofrece múltiples beneficios a sus usuarios a través de una técnica rápida e indolora que evita que el vello vuelva a crecer, dándole una mayor luminosidad, elasticidad y suavidad a la piel.

De esta forma, en 22 minutos es posible depilar piernas, axilas y partes íntimas desde la comodidad del hogar, con resultados visibles a partir de la tercera sesión. Esta máquina incluye cabezales para las diferentes zonas del cuerpo, con la posibilidad de ajustar la intensidad a la comodidad de la piel.

En este sentido, muchos clientes de la firma han manifestado su conformidad con este artículo, quienes destacan su facilidad de uso, o aseguran que: “el pelo empieza a dejar de existir y cada vez crece menos cantidad y más débil”. Asimismo, hay quien señala que llevan ya unas 4 sesiones y es una muy buena forma de mantener a raya el vello.

Método de uso de Silsem La compra de la Silsem S2 incluye, además de la máquina depiladora, unas gafas de protección, una cuchilla y la tabla de seguimiento manual en la cual el usuario debe anotar las sesiones realizadas. Así, antes de realizar la primera sesión, es necesario afeitar la zona a tratar, colocarse las gafas de seguridad y elegir el nivel de intensidad para comenzar deslizar la máquina lentamente en un ángulo de 90 grados, evitando las partes más cercanas a los ojos.

Este tratamiento es apto para casi todos los tonos de piel, aunque la misma no debe estar excesivamente bronceada y se debe encontrar libre de quemaduras producidas por el sol. A su vez, es importante que la zona esté completamente limpia, ya que la tecnología de luz pulsada no requiere geles para su transmisión. De esta forma, esta técnica actúa en las capas más profundas de la piel, eliminando el vello, mejorando su tonalidad y textura y, al mismo tiempo, eliminando manchas, poros dilatados y arrugas finas.

En la webde la empresa es posible adquirir este producto con un importante descuento, con la posibilidad de pagar en 3 plazos y recibirlo en un tiempo estimado de entre 24 y 48 horas.



