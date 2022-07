Nostalgia y sorpresas, los protagonistas de la nueva gira de Andy & Lucas Emprendedores de Hoy

20 años después, los fans de Andy & Lucas siguen disfrutando de la magia de su música en directo. El pasado 1 de mayo, el dúo gaditano dio el disparo de salida a la gira de 2022, que promete ser una de las más especiales. Los artistas recorrerán todo el país llevando sus canciones más genuinas a decenas de ciudades, algunas con una versión totalmente renovada, como la mítica Son de amores. Además, el público podrá escuchar temas que pisarán el escenario este año por primera vez.

Una gira llena de nostalgia, sorpresas y novedades Andy & Lucas es uno de los símbolos de la música española. El ritmo del pop flamenco de este dúo marcó a una generación entera que, tras 20 años, sigue recordando todas sus canciones. Son de amores, Tanto la quería e Y en tu ventana fueron algunos de los temas más sonados en el panorama musical de los 2000, no solo en España, sino también en Latinoamérica. De hecho, tanto estas canciones, que acumulan millones de reproducciones, como el resto de su primer álbum, Andy & Lucas, les llevaron a ganar hasta 8 discos de platino y varios premios a nivel nacional e internacional.

Hoy, dos décadas más tarde, los dos artistas recogen todas esas canciones para devolverlas a los escenarios del país. Los fans del grupo podrán cantar a viva voz todas esas letras tan conocidas, pero muchas de ellas con un ritmo renovado y adaptado al directo, un poco diferente al que se puede escuchar en sus discos.

A pesar de que prácticamente todo el repertorio será conocido, Andy & Lucas sorprenderá con algún tema inédito, como Me estoy volviendo loco, que sonará por primera vez en directo. Este exitoso single salió a la luz el 21 de abril y a día de hoy ya cuenta con más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube.

La combinación de temas antiguos, nuevas versiones y letras todavía por conocer forman un show dinámico muy prometedor. El dúo ofrecerá casi dos horas de música en las que el público podrá disfrutar del ambiente tan único que crean sus conciertos. Por el momento tienen más de 55 conciertos confirmados hasta octubre repartidos por prácticamente todas las provincias del país. Además, después del éxito que están teniendo sus conciertos en España, los músicos darán comienzo a su gira por Estados Unidos y Latinoamérica en 2023.

Son de amores: una canción de siempre con un ritmo como nunca antes Tras unos años de parón después del lanzamiento en 2018 de Nueva vida, el álbum de estudio de Andy & Lucas, los artistas vuelven a su fase creativa con una versión totalmente nueva de una de sus canciones estrella. Son de amores pasa a sonar en un ritmo menos pop y más urbano, acompañado de 4 artistas muy activos actualmente en el panorama musical español: Abraham Mateo y los miembros del grupo Lérica.

Esta adaptación es el resultado de una propuesta que le hicieron Abraham y su hermano Tony, compositor y cantante de Lérica, a Andy y a Lucas. Los hermanos querían formar parte del disco de uno de sus mayores ídolos de la infancia y estos no se lo pensaron dos veces, teniendo en cuenta la trayectoria musical que han tenido hasta ahora este par de jóvenes artistas. Así pues, desde finales de junio ya se ha podido escuchar por primera vez esta nueva versión de Son de amores, una pieza creada por grandes figuras del mundo de la música que promete ser totalmente rompedora.

Además de esta adaptación, Andy & Lucas trabajan en el nuevo álbum que saldrá a la luz en noviembre de este mismo año. 20 años en 20 cancionesserá un álbum recopilatorio que, al igual que la gira, hará un repaso de sus mayores éxitos. Todo ello es una gran noticia para todos los seguidores del mítico dúo gaditano: Andy & Lucas siguen más activos que nunca tras 20 años haciendo llegar su arte a todo el mundo.



