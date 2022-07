Potenciar la economía azul con Gravity Wave Emprendedores de Hoy

La economía azul reconoce el potencial para la innovación y el crecimiento que tienen los mares y océanos, según la Unión Europea. Esto supone el uso de los recursos de estos espacios con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible. Asimismo, los residuos no son considerados como despojos inutilizables dentro de esta visión, sino que se convierten en activos que pueden reutilizarse en el ciclo productivo.

A propósito de esto, la empresa social Gravity Wave se dedica a recolectar redes de pesca abandonadas y otros productos de plástico del fondo del mar para transformarlos en muebles sostenibles. Estas tareas se realizan con el apoyo de marcas y compañías que de esta manera se involucran en el cuidado del medioambiente.

La economía azul y su relación con la economía circular Economía azul y economía circular son conceptos similares con muchos puntos de contacto. Ambas visiones aspiran a instaurar modelos económicos sostenibles a largo plazo. Además, estas ideas se oponen al modelo que se conoce como economía lineal, que consiste en la extracción de recursos, la producción sin contemplación por el impacto en el ambiente y la generación constante de desperdicios que no pueden volver a incorporarse al ciclo productivo.

En particular, la economía circular propone desligar a los modelos económicos de la extracción de recursos finitos. Para lograr este objetivo, propone eliminar la generación de residuos desde el diseño de los productos, lograr que todos los materiales tengan un uso continuado y permitir la regeneración de los sistemas naturales. Entonces, los procesos que propone la economía circular son sostenibles y buscan una mayor eficiencia mediante la utilización de materias primas renovables que sean de bajo impacto ambiental.

A su vez, la economía azul comparte varios de estos principios, aunque se centra en actividades como el ecoturismo, el fomento de la forestación, las energías renovables y la pesca sostenible, entre otras.

Las acciones de Gravity Wave se enmarcan dentro de los conceptos de economía azul y economía circular Todas las actividades de esta empresa social parten de la idea que el cuidado de los mares y océanos es fundamental para construir un futuro con un planeta limpio y vital. Gravity Wave involucra a distintas empresas y organizaciones en acciones como la pesca de plásticos del fondo marino.

Asimismo, gran parte de los desechos recogidos por esta empresa son transformados en muebles y otros objetos de utilidad, como, por ejemplo, bolsas. En poco más de 2 años de funcionamiento, Gravity Wave ha logrado recolectar más de 100.000 kilos de plástico involucrando a más de 80 empresas.

La empresa social y medioambiental Gravity Wave realiza tareas de limpieza y reciclado de plásticos del Mar Mediterráneo que se enmarcan dentro de los conceptos de economía azul y economía circular, con el objetivo de lograr consolidar un modelo de producción que sea sostenible a largo plazo.



