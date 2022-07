GIANIN, la marca de moda en Ibiza de sombreros tendencia

Con la llegada del buen tiempo es recomendable utilizar sombreros de calidad que garanticen la protección frente a los rayos del sol y, simultáneamente, sirvan de complemento al look ideal.

Entre las firmas especializadas en la comercialización de sombreros, ha ganado notoriedad por la diversidad de sus diseños GIANIN, una marca pionera en la introducción de sombreros en el mercado español. Por ello, se sitúa en el top y ofrece recomendaciones para esta temporada P/V22.

Sombreros de ala ancha o pamela para un look más elegante y sombreros boho o joya para outfits bohemios, señala GIANIN. Y es que su colección está realmente llena de opciones, incluye fabricación nacional de sombreros unisex hechos de fibras naturales; sombreros de palma fina fabricados en México; panamá hats 100% paja toquilla fabricados en Ecuador; sombreros de niños personalizados y, lo más destacado, su colección cápsula, que invita a ir conjuntada a toda la familia.

¿Por qué GIANIN es una marca de moda de referencia en Ibiza? Por diseño, exclusividad y ser trendsetter, todo un creador de tendencias en el sector de la sombrerería. Su enfoque diferencial radica desde 2008 en una propuesta novedosa que reinventa el concepto tradicional del sombrero y lo transforma, ofreciendo obras de arte exclusivas que no son comercializadas por ninguna otra marca en el mercado.

Los idílicos paseos por Ibiza están llenos de energía, belleza, cultura y moda. Allí donde se mire, se puede encontrar una tienda con un boho hat. Para encontrar uno GIANIN, hay que buscarlo en las mejores boutiques de isla blanca, ahora es todo un hit, una prenda convertida en éxito y sus piezas solo se encuentran en estas tiendas multimarca.

Su oferta cada vez llega a más públicos y la convierte en una firma española que no pasa desapercibida, sobre todo cuando se desea comprar sombreros GIANIN en Ibiza o desde cualquier lugar del mundo.

¿Ibiza, por qué? “Podemos estar todo este artículo nombrando celebridades que visitan nuestra venerada isla y no listaríamos a todos”. La gente conoce bien los placeres que aquí acontecen y no quiere perdérselos. Lo mismo le ocurrió a GIANIN, tras viajar y vivir en varias ciudades, su destino favorito son las Baleares, su clima, calas y maravilloso gentío han sido idealizados por todo aquel que las visita, incluida la firma española que asegura que “no hay nada como poder pasar unos meses al año en nuestra amada isla”. Cuando llegan a Los Ángeles se les escucha decir: “ya estamos en casa”, pero cuando llegan a Ibiza, se les ve sentir: “ya hemos llegado a casa”.

¿Por qué el nombre GIANIN? Por varios motivos, por el significado de la personalidad del nombre GIANIN, que significa, dinámico, brillante y emprendedor entre otras características fascinantes. Elegir un nombre emocional y altruista era más un contra que un pro, aunque lo que está claro, es que fue una elección además de acertada, bonita, sobre todo por el motivo principal que se escriben estos caracteres para formar su logotipo y nombre comercial. Hay una historia más allá de toda lógica que supera los límites de la imaginación y el amor incondicional, protagonizada por sus creadores. Laura optó por las últimas letras de la palabra magia “GIA” y Christian por el seudónimo con el que llamaban a su hermano “NIN”.

Profundo y mágico significado, para una marca con magia angelical.

¿Quién se encuentra detrás de estos diseños de locura? Christian Nin y Laura Morata son a la vez de culpables, muy discretos, no quieren fama, no desean reconocimiento público, así que no se encuentran en redes sociales. Aunque si se busca un poco con lupa en el Instagram de la firma, se puede conseguir alguna pista, seguirles y comprobar que, además de tener capacidad y talento, saben hacer sus sueños realidad.

Instagram: @gianinshop