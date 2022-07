Adoptar perros en verano para evitar que las protectoras colapsen Emprendedores de Hoy

Durante las vacaciones, el abandono de los animales se vuelve muy frecuente. Pese a las campañas de concienciación, las calles se siguen llenando de animales sin hogar y las protectoras no dan abasto. Por eso, especialmente en esta época, es muy importante plantearse adoptar perros u otros animales domésticos, en lugar de comprarlos.

Miwuki Pet Shelter es una plataforma que facilita el proceso de adopción, enlazando a protectoras de todo el país con personas interesadas. En la página web presentan a los distintos animales, con información relevante que puede ayudar a las familias a encontrar el más adecuado.

¿Cómo adoptar en verano? En verano suele producirse un aumento en el número de animales abandonados, en especial de perros. En esta época del año, algunas familias deciden irse de vacaciones y, en lugar de enfrentarse a las responsabilidades que conlleva una mascota, la abandonan en la calle. Por ello, empiezan las campañas para adoptar perros, ya que las protectoras colapsan por la cantidad de animales que necesitan cuidados y no pueden recibirlos a todos. Acoger a uno de estos perros es una buena forma de llenar la casa de amor, cariño y alegría. Además, introducir un animal de compañía en el día a día ayuda a romper la rutina y vivir nuevas experiencias.

Las protectoras asociadas con Miwuki Pet Shelter reúnen perros de razas y características muy diversas, para que cada persona pueda escoger al que mejor encaje en su entorno. La plataforma permite que se filtre según estas categorías; por ejemplo, alguien con más mascotas puede buscar un perro “que se lleve bien con otros animales”, o si trabaja desde casa podrá hacerse cargo mejor de uno que “prefiere estar acompañado”. Con esto, esperan facilitar los procesos de adopción, para que cada vez más gente se anime.

Trabajo conjunto con protectoras de animales Aunque Miwuki Pet Shelter trabaja con algunas protectoras internacionales, la mayoría de ellas se encuentran repartidas por toda España. Estas organizaciones colaboran con la plataforma para difundir de forma más amplia la acogida de animales. También ofrecen la posibilidad de optar por acogidas temporales o realizar donaciones y apadrinamientos que mejoren las condiciones de vida de los perros. Estas últimas son opciones ideales para aquellos que quieren ayudar, pero no pueden llevar animales a sus casas.

Miwuki Pet Shelter busca promover en todo momento el cuidado hacia estos animales, acercándolos a familias que los llenen de cariño y atención y les den un espacio armónico para que vivan felices. Gracias a esta plataforma, se puede contactar facilmente con las protectoras o refugios y empezar los trámites para adoptar un perro.



