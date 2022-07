Despedidas en barco Salou organizadas por Despedida Aventura Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 16:03 h (CET)

Las fiestas en barcos son una tendencia cada vez más firme dentro de los grupos de amigos que buscan organizar una despedida de soltero. Además, el verano es la época ideal para llevar adelante este tipo de festejos en el que se aprovechan los paisajes marítimos y las playas.

En particular, la empresa Despedida Aventura organiza despedidas en barco Salou que incluyen distintas atracciones y adicionales que se pueden ajustar a las preferencias de cada grupo. Las celebraciones pueden llevarse adelante tanto de día como de noche y también combinarse con otras actividades posteriores, como por ejemplo, la continuación del festejo en una discoteca.

Una boat party Salou incluye comida, bebidas y espectáculos Las despedidas en barco Salou organizadas por Despedida Aventura incluyen 2 horas de navegación por las aguas de la Costa Dorada. Durante el trayecto se sirve una cena de tapas y hay una barra libre a disposición con sangría, cerveza, refrescos y agua. Uno de los platos más deliciosos es la carne a la barbacoa, que suele resultar el preferido de muchos de los invitados.

A su vez, las despedidas de soltero o soltera en estos barcos pueden animarse con shows de stripers, humoristas, camareros falsos u otros profesionales que sean requeridos por los grupos de amigos. Además, el servicio incluye traslados en autobuses hacia las discotecas una vez que termine el recorrido en una de las embarcaciones. Estos locales ubicados en Salou son exclusivos para despedidas de solteros y cuentan con una zona chill out, terrazas, espectáculos en las barras, drag queens, shows privados y karaoke, entre muchas otras opciones.

Despedida Aventura ofrece distintos packs para que todos los grupos puedan festejar sus despedidas. Todos los planes están llenos de diversión e incluyen distintas experiencias. En este sentido, una boat party Salou se puede combinar con otras actividades como carreras de karts, beauty party, concursos de humor amarillo, paintball y muchos otros juegos más. También hay a disposición distintas actividades acuáticas.

Despedida Aventura brinda un servicio personalizado a medida de cada grupo Esta empresa dispone de asesores que están disponibles para diseñar y organizar todo el plan de la despedida. La compañía se especializa en la realización de este tipo de eventos para clientes de Tarragona, Barcelona, Zaragoza, Lleida, Andorra, Aragón y también de otros puntos de España. Además de incluir los traslados en autobuses dentro de los servicios, Despedida Aventura también puede ocuparse del alojamiento de todos los participantes de la fiesta en apartamentos, hoteles o casas rurales.

Con Despedida Aventura es posible organizar despedidas en barco Salou para disfrutar del mar y de una gran cantidad de actividades que esta empresa pone a disposición de sus clientes para que cada grupo de amigos pueda vivir una fiesta única e inolvidable.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.