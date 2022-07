Ascensores elegantes y funcionales Aritco para espacios públicos y comerciales Emprendedores de Hoy

La presencia de un ascensor dentro de los espacios públicos se ha vuelto un elemento indispensable para facilitar el acceso a quienes presentan problemas de movilidad.

En ese sentido, la empresa Aritco se dedica al diseño, fabricación e instalación de ascensores tanto para espacios de uso público como para locales comerciales, oficinas u hospitales, así como para el interior de viviendas unifamiliares. Uno de los modelos más destacados por los clientes de la compañía sueca es el Aritco PublicLift Access, un ascensor sin foso que reduce el coste y no requiere grandes reformas ni modificaciones.

La empresa Aritco cuenta con una amplia gama de ascensores para ser instalados en espacios públicos y comerciales Una de las mayores ventajas que tiene Aritco en relación con otras empresas del sector es que posee un ascensor para cada situación o infraestructura, ya que son compactos y eficientes. En ese sentido, no necesitan ni de un foso ni de una sala de máquinas para funcionar, lo que permite cumplir con los requisitos de accesibilidad o diseñar un espacio desde cero.

Con un enfoque minimalista, propio del modelo escandinavo, los edificios de mayor antigüedad ganan un contraste atractivo, a la vez que genera armonía con la arquitectura moderna. En cuanto al diseño, los ascensores Aritco pueden ser personalizados con combinaciones de colores y acabados diferentes, de acuerdo con el gusto del cliente o las necesidades del espacio.

El principal objetivo que mueve a la empresa es crear ascensores que permitan a las personas sentirse cómodas, bajo tres principios fundamentales: eficiencia, seguridad y fiabilidad. Al contar con la certificación otorgada por la norma ISO 9001, cada producto es producido bajo estrictos estándares de calidad y con un compromiso constante por innovar.

Aspectos a tener en cuenta al instalar un ascensor dentro de edificios comerciales Colocar un ascensor en un edificio comercial es muy común en la actualidad, ya que son construcciones de varios pisos que reciben una gran cantidad de personas diariamente. Sin embargo, es importante establecer con anticipación el tipo de ascensor deseado, el tamaño que tendrá y las especificaciones del edificio.

En cuanto a la vida útil, los especialistas señalan que todo ascensor tiene una vida útil de, por lo menos, 25 años, y su instalación depende del número de pisos a cubrir. Para ascensores pequeños de 2 o 3 plantas, el tiempo es de aproximadamente, 3 o 4 días; de 3 a 5 plantas tarda entre 4 y 6 días; y los de gran tamaño son instalados en un lapso de 5 a 7 días.

Por otra parte, quienes tengan en mente instalar un ascensor deben considerar detalles como la profundidad del foso, en caso de existir, la capacidad de carga requerida y el espacio disponible.

Una de las características que más destacan los clientes de Aritco es el sistema de seguridad SmartSafety, un mecanismo equipado en cada ascensor que garantiza la confianza del propietario.



