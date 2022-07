Bikestocks da las claves de un buen mantenimiento de las bicicletas para cicloturistas en verano

Las vacaciones de verano son un momento ideal para disfrutar del turismo practicando ciclismo. Para hacerlo con la máxima seguridad, es importante mantener un buen cuidado de las bicicletas Disfrutar de las vacaciones de verano realizando cicloturismo con la máxima seguridad es posible. Para ello, las tiendas de bicis Bikestocks ofrecen todos los productos necesarios para realizar un correcto mantenimiento de las bicicletas de la mano de profesionales y conseguir mantener este vehículo como el primer día.

Es importante tener en cuenta que un correcto mantenimiento de la bicicleta no sólo supone un plus en seguridad y fiabilidad si no que, además, es una manera de alargar su vida útil. No obstante, para realizar un buen mantenimiento y uso de las bicicletas es importante tener en cuenta la utilidad que se le va a dar, el tipo de terreno por el que se va a mover, la climatología que debe soportar y el tipo de ciclismo que se va a realizar.

Herramientas imprescindibles

Durante su uso, es posible que surja alguna avería. Por ello, es importante contar con las herramientas adecuadas para hacer frente a esos problemas. Las llaves inglesas y las llaves Allen serás imprescindibles para sillines, pedales o la cadena. También son necesarias llaves de pedalier, llaves de radio y, por supuesto, multiherramientas que permitan hacer frente a averías y reparaciones puntuales.

Revisar el estado de los componentes

Una gran parte del mantenimiento de una bicicleta está en la revisión de su componentes, especialmente si hace un tiempo que no se le da uso. Es importante revisar que los frenos funcionen correctamente, que la dirección gire sin problemas y que el manillar no se dobla con extrema facilidad. Además, es necesario revisar la presión de las ruedas y que la cadena esté correctamente colocada y perfectamente engrasada sin mostrar signos de desgaste y óxido, pues supondría tener que cambiarla.

Limpieza de la bicicleta

Para evitar cualquier contratiempo, la limpieza habitual es el mejor aliado contra el desgaste. Tanto las altas temperaturas como la humedad son grandes enemigos. Los ambientes húmedos provocan oxidación y suciedad que pueden estropear las pastillas de freno, las zapatas o la transmisión. Para limpiarla y mantener su cuidado, únicamente es necesario emplear un paño y un cepillo con una cantidad moderada de agua sin sumergir la bicicleta en agua, ya que esta acción estropearía sus distintos componentes.