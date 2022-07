Cartucho.es aconseja cómo conservar los cartuchos Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 13:31 h (CET) En lo que hace referencia a las condiciones ambientales, las tintas de impresora requieren una serie de cuidados.

Todos los cartuchos, sin importar su color, deben estar en un lugar cuyo rango de temperatura sea de 15 °C a 28 °C. No obstante, el clima en España puede superar los 32° C durante el verano. Además, sumado al calor, es común que en la época vacacional se reduzca el uso de las impresoras.

Todos estos factores contribuyen a que los cartuchos Brother, Epson o cartuchos de otras marcas se sequen o deterioren y, a su vez, dañen la impresora. Por esta razón, se recomienda vigilar el estado de la tinta y, en caso de tener problemas, cambiar la pieza por otra nueva en tiendas de confianza como Cartucho.es.

¿Cómo conservar los cartuchos de impresora durante el verano? Los cartuchos son una pieza muy delicada en el funcionamiento de una impresora. Los expertos recomiendan imprimir con cierta frecuencia, mínimo dos veces por semana para prevenir inconvenientes durante el proceso de impresión. Además, es idóneo mantener esta herramienta en un ambiente con una temperatura inferior a 28º C y con una humedad de entre el 40 % y el 65 %. Si esto no es posible, se aconseja extraer los cartuchos y guardarlos en un envase en posición vertical, junto a una esponja húmeda. Esto evitará que el cabezal del cartucho se seque o se dañe. Asimismo, esto mantendrá la tinta intacta.

Por otra parte, un mantenimiento preventivo puede ayudar a eliminar la tinta seca que se ha acumulado. De esta forma, se reduce el riesgo de tener una obstrucción total.

Multiplicidad de modelos de cartuchos Las impresoras utilizan cartuchos específicos según su marca y modelo. De aquí parte la importancia de adquirir las piezas que corresponden con la impresora en cuestión.

En la tienda Cartucho.es, se ofrece una gran variedad de modelos de cartuchos Canon, Epson, Brother o HP. Todas estas marcas son conocidas por su calidad y durabilidad. Además, la empresa pone a disposición precios económicos y la garantía de 3 años que corresponde a cada producto.

La compañía online de cartuchos y accesorios para impresoras recibió el Premio de Internet 2021 a Mejor Transformación Digital de e-commerce por la Asociación de Usuarios de Internet. También cuenta con un centro de distribución moderno a las afueras de Madrid. Toda su función está basada en procesos eficientes que ahorran gastos innecesarios. Por otro lado, realizan envíos rápidos a particulares y a empresas.

En conclusión, el mantenimiento adecuado de la tinta es una acción que permite ahorrar dinero. Gracias a la atención oportuna, los usuarios evitan que el daño se extienda a la impresora.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.