Vuelven los Due Days de Due Home con grandes descuentos

lunes, 4 de julio de 2022, 12:58 h (CET) Para los amantes de la decoración, los Duedays representan una oportunidad para encontrar sus muebles favoritos, con un descuento directo adicional del 20% Los compradores online siempre han sido particularmente sensibles a los buenos precios. Además, también está demostrado que hay auténticos especialistas en encontrar las mejores ofertas y oportunidades.

En plena época de rebajas y con las grandes plataformas lanzando sus campañas, llegan los Due Days de la tienda online española Due Home. Desde el 30 de junio al 5 de julio, realizan un descuento especial en todos los artículos de su catálogo.

¿Qué son los Due Days?

Son las ofertas puntuales más importantes que realiza esta compañía. Hace ya algunos años que en Due Home realizan estas acciones de forma puntual y por tiempo muy limitado.

Puede verse como una manera de demostrar que las grandes promociones online no son patrimonio exclusivo de los marketplaces internacionales. Las tiendas tienen mucho que decir en el ecosistema del comercio electrónico.

Ofertas en mobiliario de todo tipo

Una de las cosas más interesantes para el cliente de Due Home es que se trata de un descuento fijo. Es decir: casi todo lo que está a la venta en la web, goza de ese porcentaje de descuento durante todo el tiempo que dure la promoción, con lo que es una oportunidad para realizar un cambio integral en la decoración de cualquier espacio.

Como dicen, por lo tanto, cualquier producto de Due Home estará rebajado un 20% hasta el día 5 de julio. Es indiferente que se trate de la gama pensada para el cliente doméstico o para el profesional.

El mobiliario de hogar y el de oficina tienen el mismo descuento, lo que hace que los Due Days sean de una relevancia especial para las empresas y trabajadores por cuenta propia que tienen el derecho a desgravarse el importe correspondiente al IVA de las compras necesarias para su actividad. Esto representa una oportunidad para adaptar oficinas y despachos.

Muebles de calidad y diseño con un precio competitivo

Para el que no conozca Due Home, se puede decir que se caracteriza, según las palabras de sus fundadores, por: “buscar la creación de entornos memorables que decoren la vida de las personas”.

De algún modo, huyen del prejuicioso concepto de muebles en kit de automontaje. Se suele tener a estas soluciones como muebles eminentemente prácticos, pero que suelen primar esa funcionalidad por encima del diseño e, incluso, de la calidad.

En una simple visita a su tienda online, se puede encontrar mobiliario u objetos de decoración con aires modernos, nórdicos y siguiendo las principales tendencias actuales.

Han buscado esa eficiencia en la producción y la distribución de sus productos para conseguir mantener una relación calidad-precio lo más óptimas posibles. En parte por ello son un comercio que explota al 100% el canal digital, han elegido no tener tiendas físicas en aras de la productividad, pero si cuentan con almacenes en España para poder dar un servicio rápido de entrega y atención al cliente.

