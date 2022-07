4 imprescindibles según Otoniel para hacer la revisión del coche antes de las escapadas de verano Comunicae

lunes, 4 de julio de 2022, 12:43 h (CET) Recambios y piezas de desguace para tener el coche a punto para este verano a un buen precio Se acerca el verano y aumentan las visitas al taller mecánico para poner el coche a punto y las consultas sobre disponibilidad de piezas de desguace. La recuperación del turismo y las ganas de salir de vacaciones han aumentado, regresando los desplazamientos a niveles de antes de la pandemia. Después de una Semana Santa con balance muy positivo, se prevé un verano con millones de desplazamientos y es precisamente por ese motivo por lo que conviene hacer una revisión de coche con previsión de no quedarse tirado en la carretera o sufrir algún susto que impida disfrutar en el destino elegido.

El coche sigue siendo el medio de transporte más utilizado para estas salidas vacacionales, por ello es fundamental que los usuarios acudan al taller a revisar sus vehículos para evitar ser uno de los conductores que necesite asistencia en carretera.

Revisión de coche antes de verano. Un must antes de los viajes por carretera

Es muy importante revisar el coche y ponerlo a punto antes de viajar. Estas son 4 recomendaciones a tener en cuenta para dejar el coche preparado para pasar el verano:

Aceite y filtros: es importante que tanto los filtros como el aceite estén en un nivel óptimo para que el coche no se resienta.

es importante que tanto los filtros como el aceite estén en un nivel óptimo para que el coche no se resienta. Frenos: la revisión de discos y pastillas de freno es fundamental ya que las condiciones meteorológicas afectan al asfalto y el coche debe estar preparado para ello.

la revisión de discos y pastillas de freno es fundamental ya que las condiciones meteorológicas afectan al asfalto y el coche debe estar preparado para ello. Luces: bombillas fundidas o faros sin pulir suelen ser los principales cambios. En caso de necesitar cambiar las luces, puedes dirigirte a un desguace o desguace online y comprarlas allí para ahorrar algo de dinero.

bombillas fundidas o faros sin pulir suelen ser los principales cambios. En caso de necesitar cambiar las luces, puedes dirigirte a un desguace o desguace online y comprarlas allí para ahorrar algo de dinero. Ruedas: la profundidad del dibujo de los neumáticos debe ser al menos de 1,6mm de profundidad. En caso de que el dibujo no se vea correctamente, tendrás que cambiar las ruedas ya que pueden afectar al frenado y adhesión del coche al asfalto. Comprobar que todas las piezas están en perfecto estado

Otra de las cosas que revisarán en el taller antes de la escapada de verano, es que todas las piezas están en perfecto estado. En caso de no ser así, recomendarán realizar algún cambio.

Para el cambio de piezas del coche, no siempre es necesario comprar una pieza nueva, es importante saber que en desguaces de coches autorizados hay multitud de piezas de desguace y recambios que se pueden aprovechar para ahorrar algo de dinero.

"Las consultas sobre piezas y recambios para coches aumentan en los meses anteriores al verano y ya están llegando a su punto más alto", comenta Juana Martinez Fuentes, Administradora de Autodesguaces Otoniel, desguace en Alicante con catálogo online. "La gente quiere ahorrar y con las piezas de desguace consiguen un buen producto a un buen precio".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.