En ZEISS VISION CENTER Málaga crean un avatar del paciente que hace posible la prueba virtual de monturas Comunicae

lunes, 4 de julio de 2022, 12:47 h (CET) Gracias a la tecnología de la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000, y sin necesidad de que las gafas estén físicamente en la óptica, con un nivel de precisión idéntico a la realidad. Ahora, con la evolución del nuevo módulo Virtual Try-On@Home, el paciente podrá, incluso, recibir en su tablet o movil las sugerencias de monturas de su óptico de confianza Hasta hace muy poco tiempo, la única forma que tenía el usuario de gafas de probarse sus nuevas monturas era acudiendo físicamente a una óptica y cogiéndolas del estante.

Gracias a la tecnología Virtual Try-On, de ZEISS, disponible en ZEISS VISION CENTER Málaga (Ataranzanas, 3), es posible, por primera vez con nivel de precisión semejante al de la realidad, probarse virtualmente un stock potencialmente infinito de monturas.

El paciente se coloca frente a la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000, mira a un punto fijo y, con un solo disparo simultáneo de 9 cámaras, los profesionales de la salud visual de ZEISS VISION CENTER Málaga escanean el rostro y cabeza del paciente creando su avatar en 3D. Esta tecnología permite que el usuario pueda probarse monturas forma virtual, incluso aunque las gafas no estén físicamente en la óptica.

La precisión en la medición de ZEISS VISUFIT 1000 hace que la probatura virtual sea tan real como si fuera física, y posibilita un centrado de las lentes mucho más preciso, un proceso fundamental para lograr el óptimo rendimiento visual de la gafa, también en la distancia.

En el verano de 2022, ZEISS VISION CENTER Málaga añade nuevas prestaciones a esta tecnología que convierte en presente el futuro de la óptica con la incorporación del nuevo módulo Virtual Try-On@Home.

Virtual Try-On@Home rompe la barrera online-offline entre los pacientes y su óptica de confianza. Así, ya no es necesario que acudan al establecimiento para hacerse la prueba de monturas virtual. El usuario puede probarse gafas desde su smartphone Tablet o PC, interactuado con el avatar y las monturas seleccionadas o recomendadas para él por los ópticos de ZEISS VISION CENTER Málaga. Su óptico de confianza podrá enviarle sugerencias de cómo le quedan las monturas de nuevas colecciones de temporada que se incorporan periódicamente a su stock.

El sistema, gracias a un algoritmo de Inteligencia Artificial, hace una recomendación de las monturas de acuerdo con la fisonomía del usuario de gafas, teniendo en cuenta la forma y tamaño de su rostro, el color de piel, de cabello o del iris, que se añaden a las sugerencias del óptico.

"El usuario de gafas del siglo XXI busca tecnología del siglo XXI. Cuando abrimos las puertas del nuevo ZEISS Vision Center, en marzo, les dijimos a los malagueños que traíamos a la ciudad un concepto de óptica diferente, que genera una experiencia de compra diferente. La tecnología de probatura virtual de monturas, que podemos compartir con los pacientes en su tablet o móvil, es una magnífica prueba de ello", valora José González Mejías, gerente de ZEISS Vision Center Málaga.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: La Excepción Ibérica podría extenderse hasta septiembre del 2023 Los centros de negocios, la solución perfecta para desarrollar un proyecto empresarial La banca se apoya en la innovación para buscar su futuro en el nuevo escenario de open banking THIAMIDOL®, la revolución frente a las hiperpigmentaciones del acné que afecta al 74% de los jóvenes Ciberseguridad o IA: estrategias del Gobierno para la digitalización de la Administración