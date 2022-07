Tormo Franquicias logra la apertura de 147 franquicias durante el primer semestre de 2022 para sus marcas Comunicae

lunes, 4 de julio de 2022, 09:31 h (CET) Estas cifras representan cerca de un 6% de las aperturas totales de franquicia que se producen en España y que son gestionadas directamente por la consultora especializada en desarrollar y expandir proyectos de franquicia La consultora referente en la expansión y desarrollo de franquicias con mayor relevancia en el entorno nacional, Tormo Franquicias Consulting, se une al crecimiento vertiginoso y progresivo que está experimentando el sistema de franquicia. Los datos conseguidos en este primer semestre de 2022 así lo confirman y de igual forma superan de forma notable los datos comparados con el mismo periodo de 2021.

Dentro de las distintas áreas de negocio que desarrolla el equipo de Tormo Franquicias, destaca en este periodo la agilidad y capacidades del departamento de expansión de la compañía, que ha creado una propuesta única en la que se combinan distintas acciones y herramientas de comercialización y comunicación que le han permitido conseguir estos resultados.

147 aperturas logradas en el semestre. Un valor económico generado para sus clientes cercano a los 7 millones de euros y la clara expectativa de superar ampliamente los 10,4 millones de euros alcanzados el pasado 2021. Prácticamente el 6% de las aperturas conseguidas en el sistema de franquicia en nuestro país son operadas por el equipo de la consultora. El conjunto de estos datos vuelve a representar cifras récord de inversión para Tormo Franquicias, gracias al impulso generado en la expansión de redes de franquicia.

En palabras del Director de Expansión de Tormo Franquicias, Borja Sánchez: “Nuestro equipo aporta principalmente un conocimiento práctico de los requerimientos de expansión de cada una de las marcas con las que operamos lo que nos permite obtener los mejores resultados en función de sus perspectivas de crecimiento y entorno de actividad. Aportamos en particular: conocimiento, experiencia, metodología, trabajo y una enorme capacidad de empatizar con las prioridades de cada candidato”.

Entre las 147 aperturas en las que la consultora ha participado, se encuentran enseñas de una gran variedad de sectores, entre los que destaca el ámbito de la restauración, con conceptos principalmente de comida rápida, cafeterías y panaderías; estética y belleza y modelos de autoempleo e inversión reducida.

Desde la consultora afirman, por otra parte, que no existe una sola fórmula para alcanzar el éxito, pero sí indican algunos de los aspectos fundamentales a la hora de conseguir unos resultados óptimos en la expansión de las marcas. Entre los principales siguen destacando: tener un modelo de negocio exitoso y experimentado, compromiso total del equipo fundador con el crecimiento de su enseña, objetivos razonables de acuerdo a la realidad de cada empresa y el desarrollo de un adecuado programa de franquicia.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.