Médicos Se han volcado en la lucha contra una situación que sin su dedicación absoluta hubiera desembocado en una auténtica hecatombe mundial Manuel Montes Cleries

lunes, 4 de julio de 2022, 09:10 h (CET) Dice la Wikipedia que un médico es: un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. Yo añadiría que un médico es algo más. A las pruebas me remito. Durante la fuerte pandemia que hemos padecido durante los pasados años (y lo que nos queda), han sido el sostén de nuestra sociedad y se han volcado en la lucha contra una situación que sin su dedicación absoluta hubiera desembocado en una auténtica hecatombe mundial. Pero su labor no se queda en las situaciones muy especiales. Día a día siguen velando por nuestra salud y nuestro bienestar. Normalmente lo hacen de una forma profesional y eficaz. Pero hay otra dedicación puntual que no les reporta ni dinero, ni poder, ni prestigio. Se trata de la medicina solidaria. Aquí surge la buena noticia de hoy. Cuando la mayoría de los profesionales disfrutan de unas merecidas vacaciones, que les permiten descansar de todo un año de trabajo, muchos galenos aprovechan parte de las mismas, para seguir ejerciendo su ciencia en alguna otra parte del mundo. En aquellos lugares que carecen de instalaciones y de una mínima atención sanitaria por parte de personal cualificado. Así que, a lo largo del verano, se produce la diáspora de centenares de médicos de todas las especialidades, enfermeros, matronas y rehabilitadores que llegan a los países más subdesarrollados como un maná curativo que solucione parte de sus problemas sanitarios. Es más, incluso en países que presumen de una situación bastante avanzada, se producen bolsas de pobreza y de falta de atención. Por consiguiente, precisan del apoyo de estos auténticos héroes que no dudan en emplear sus ahorros y sus vacaciones en apoyar a los más necesitados. Mi buena noticia de hoy me la transmiten ese matrimonio de médicos, muy cercanos a mí, que vuelan en estos momentos camino de Ciudad de Méjico, donde van a prestar sus servicios en los barrios pobres de la periferia. Allí donde llega la atención necesaria a través de parroquias-misiones en manos de comunidades católicas provenientes de España. Un excelente trabajo que comparten con las diversas asociaciones de médicos solidarios que proliferan por el mundo gracias a Dios. Les envidio. Envidio la sensación de curar con la palabra, el trabajo y la ciencia. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Comentarios Casas -Viejas 04/jul/22 14:22 h. El articulista da en la diana. Pero hay que tener en cuenta que un médico en Sanitas cobra a 6 euros la hora, o por la 2ª visita. Lo mismo que arrancando ajos en Jaén. Lo mismo que recogiendo manzanas en Tor (Gerona) o la Almunia de Doña Godina. Una enfermera haciendo batas con bolsas de basura en la hora del bocadillo sale por 1.400 y un MIR con 14 guardias por 1,700, un guardia civil por poco mas de 1.500 euros. Cualquier concejal de cualquier pueblo de la España corrupta cobra 3.000 euros. Incluido Riogordo del Trabuco. Para muestra un botón: Adriana Lastra esperando ser nombrada comisaria para vigilar las convalidaciones según el Plan Bolonia. Es como poner un vizcocho en la puerta de la escuela de las 3.000 viviendas/Sevilla. Una elementa con estudios primarios y un diploma de socorrismo. Hay quien dice que es de salvajismo. En cualquier caso es el precio a pagar por vivir en un país en la órbita de los Estados fallidos. Como Somalia o Méjico sin ir mas lejos. Y en ese plan. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.