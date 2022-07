Fenelux, una de las empresas referentes de carpintería metálica y de aluminio en Asturias

El sector de la carpintería metálica se ha vuelto muy popular en estos tiempos en lo que respecta al hogar, no solamente porque se trata de materiales mucho más resistentes, durables y que requieren menos mantenimiento, sino porque además son más eficientes y sostenibles. Fenelux es una empresa referente en el sector de la carpintería metálica y de aluminio en Asturias, debido, en primer lugar, a la calidad de los trabajos y proyectos que realiza a partir de materiales como el aluminio y el PVC, pero también por su compromiso con la sociedad y el medioambiente, reflejado en su eficiencia y sostenibilidad.

Carpintería metálica y de aluminio en Asturias Nacida para ser una compañía moderna integrada dentro de la sociedad, con un carácter humano y valorando las necesidades de las personas y del medioambiente, Fenelux se ha convertido en un referente en la industria de la carpintería metálica y de aluminio en Asturias, no solo por su cultura empresarial, sino también por su fuerte compromiso social y su carácter sostenible. Esta empresa se especializa en todo lo que tiene que ver con productos de aluminio, PVC y otros materiales en la construcción y decoración de inmuebles. En su amplio catálogo se pueden encontrar productos como paneles de piedras de diferentes tipos, colores y acabados; ventanas de aluminio de gran calidad, no solo en apariencia, sino también en aislamiento térmico; ventanas de PVC, cierres de vidrio, iluminación, escaleras, y mucho más. Toda su gama de productos y servicios se enfoca en hacer del hogar del cliente un espacio acogedor, elegante, atractivo, cálido, moderno y diferente. En definitiva, no solo será visualmente más hermoso, sino también más eficiente y sostenible.

Una empresa comprometida con la sostenibilidad La razón de ser de Fenelux se podría definir en un concepto: la eficiencia energética. La empresa es, de hecho, una de las más comprometidas con la sostenibilidad ambiental y económica dentro del gremio de la carpintería de aluminio y PVC, pero también del sector del aislamiento de fachadas, iluminación industrial, etc. Su filosofía consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad, enmarcándose en el concepto de eficiencia energética, ya que un hogar es un hogar libre. Además, las soluciones y productos que ofrecen son ideales para las personas responsables que deseen ahorrar en su factura energética, colaborando así con un futuro más verde.

Por último, además de sus productos, Fenelux también es un distribuidor oficial en Asturias de marcas como C3 Systems, empresa de cierres de vidrio; pero también de productos de aislamiento en pasta de la marca Arotherm y de techos de cristal Tecnikor. En su sitio web se puede conocer todo su catálogo de productos, tanto propios de Fenelux como del resto de marcas que distribuye de manera oficial.