La agencia conocida como ‘El Amazon del Seguro de Viaje’, Coverontrip, permite viajar de manera segura a cualquier parte del mundo

El número de países que exigen a los turistas contratar un seguro de viaje internacional para poder visitar su territorio se ha incrementado a causa de la pandemia. En algunos lugares, además, piden que la póliza cubra los casos de Covid, mientras que en otros el seguro solo es una recomendación.

Independientemente del caso, tener una póliza ofrece una mayor tranquilidad desde el momento del embarque hasta la vuelta al país de origen. Es por ello que Coverontrip, una agencia digital conocida en el mercado como “El Amazon del Seguro de Viaje”, ofrece un servicio completo para que los asegurados puedan viajar a cualquier país de su elección.

Si no hay seguro, no es posible acceder Para entrar en Cuba es indispensable contar con un seguro de viaje internacional. Los servicios médicos prestados en esta isla son gratuitos para sus ciudadanos, pero no para los extranjeros. Y, de acuerdo con la web del Ministerio de Exteriores español, los costes de sanidad no son nada económicos. En Jordania, por su parte, este también es un requisito. En el caso de Camboya, las personas que no cuentan con la pauta completa de vacunación están obligadas a tener un seguro Covid.

Por lo que respecta a países como Israel, Malasia o Mauricio, solo es posible entrar con un seguro de salud con cobertura en casos de coronavirus. Estas exigencias son parecidas en Argentina y en Bolivia, donde las autoridades médicas no intervienen si no tienen garantía de pago.

Hay países en los que, además del seguro de viaje internacional, exigen que este tenga un capital mínimo. Tal es el caso de Sri Lanka, Singapur y Tailandia.

No es obligatorio, pero es recomendable Existen países de Europa donde no es obligatorio un seguro de viaje, pero conviene tenerlo. En Turquía, en caso de resultar positivo por coronavirus o estar en contacto con personas infectadas, se inician procesos de cuarentena que van desde 7 a 14 días y deben ser pagados por el afectado. En Albania también resulta muy importante, sobre todo si la intención es realizar deportes alpinos. Debido a que Reino Unido no es miembro de la UE, mejor ir con seguro médico. En el caso de Suecia, al no tener convenio con España, los afectados deben pagar por sus tratamientos.

Costa Rica, por su parte, eliminó la obligación de entrar con seguro médico con cobertura Covid. Aun así, las autoridades del país mantienen la recomendación de hacerlo, debido a los altos costes en sus centros sanitarios. Además, no hay convenio con la Seguridad Social española. Algo parecido ocurre con Nueva Zelanda, Canadá, Corea, Japón, Colombia, México, Estados Unidos y Brasil, entre otros países.

