Protección de la piel ante los rayos del sol con la Gama de Solares One, de FarmaSky

domingo, 3 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La protección solar está cobrando cada vez más importancia en cuanto al cuidado de la salud se refiere. En España, según datos ofrecidos en el 49º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), se diagnostican 78.000 casos de cáncer de piel anualmente.

En este sentido, estudios científicos han comprobado que los fotoprotectores solares son claves para evitar la enfermedad.

Antes de la compra del producto, es importante conocer el que mejor se adapte a las necesidades de cada piel. El departamento farmacéutico de FarmaSky está capacitado para aclarar dudas al respecto. Además, su catálogo cuenta con una extensa gama de fotoprotectores donde destaca la Gama de Solares One.

El fotoprotector solar ideal según el tipo de rostro FarmaSky, a través de su página web, ofrece productos de la marca Farmacia One. Uno de ellos es Stick Zonas Sensibles, con factor de protección solar 50 (SPF), el cual contiene activos antiedad, así como ácido hialurónico y vitamina E.

Para personas con piel normal o seca, tienen disponible la crema facial textura rica, con el mismo factor de protección, pero además, porta una hidratación profunda gracias a sus aceites ligeros. Por su parte, para piel normal o mixta es ideal la crema facial textura ligera con efecto matificante de larga duración. Para las mujeres que quieren disimular las manchas, está la opción de crema facial color con rápida absorción y polvos que se adaptan a todo tipo de piel.

Además, Farmacia One cuenta con un stick labial transparente con una protección muy alta. En su catálogo, también destaca la mascarilla hidratante de tejido ácido hialurónico Laludeep con acción hidratante, la cual aporta un aspecto luminoso y descansado tras una aplicación de 10 minutos.

¿Cuáles son los productos de la Gama de Solares One para el cuidado del cuerpo? Tener la piel broceada es el sueño de muchas mujeres, por lo que Farmacia One ha diseñado la crema ultrabronceadora. Esta permite conseguir un color más intenso y luminoso.La tienda también ofrece el aceite seco corporal Wet Skin SPF 30, encargado de suavizar e hidratar. Cabe mencionar que es resistente al agua y al sudor.

Para las pieles sensibles, el Spray Corporal SPF 30 con vitamina E es el recomendado, ya que contrarresta los radicales libres. Asimismo, para los momentos posteriores a la exposición del sol, FarmaSky cuenta con leche corporal Aftersun, un calmante que alivia el enrojecimiento. Para los niños se puede comprar el producto Spray Baby SPF 50, resistente a la fricción y libre de perfume.

FarmaSky trabaja las 24 horas del día y ofrece entregas a domicilio en todo el territorio nacional, incluyendo Baleares. A través de su código SKYONE, los clientes pueden obtener un descuento del 10 % en su compra del 1 al 31 de julio.



