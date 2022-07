Las tendencias del team building en 2022, por Mastermind Place Emprendedores de Hoy

domingo, 3 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

El team building es una de las tendencias con mejor acogida en el mundo corporativo. Cada vez más empresas de todos los sectores apuestan por esta práctica porque consigue resultados tangibles en la mejora de la productividad y el bienestar de los equipos de trabajo. Hasta ahora, el team building ha demostrado ser muy efectivo, destacando algunas actividades específicas que se posicionan como tendencias para lo que será todo este año 2022. Las actividades de team building por lo general son organizadas por las propias empresas en espacios como Mastermind Place que proveen las salas y estudios especialmente diseñados y adaptados para el desarrollo de las dinámicas de team building.

¿Qué es el team building? El team building es una estrategia que utilizan muchas empresas para promover el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre los empleados. En esencia, consiste en distintos tipos de actividades y eventos que, por lo general, se realizan fuera de los horarios y espacios de trabajo para fomentar la diversión y dispersión. La intención es parecerse más una actividad de ocio que a una actividad laboral, pero con fines productivos que no solo son beneficioso para la empresa, sino también para cada uno de los empleados. Tan importante como el propio evento, es el espacio. Un espacio para actividades de team building debe ser versátil y estar preparado para cualquier tipo de actividad o dinámica.

Actividades de team building en tendencia este 2022 Dentro del mundo del team building existen algunas opciones que se han vuelto muy populares y que se presentan como tendencias este 2022. Una de ellas son los talleres para empresas en formato híbrido, que combina la modalidad presencial con la online. Los talleres han demostrado ser muy efectivos, sirviendo como formación personal y laboral para los empleados de cualquier empresa.

Por otro lado, los eventos corporativos también son muy solicitados, en los cuales se combinan actividades lúdicas como escape rooms, concursos, yincanas, catas gastronómicas o de licores, talleres. La tendencia del team building apunta a ofrecer más experiencias reales que permitan mayor gozo y conexión, que simples actividades a las que muchos empleados ya están acostumbrados y hasta aburridos de ellas.

Otra de las actividades de team building que se mantiene en tendencia por la gran satisfacción que aporta son las dinámicas de formación que permiten a los empleados capacitarse sobre un tema de importancia. Los beneficios de los webinars, cursos, formaciones o conferencias van desde el ámbito profesional, porque el empleo adquirirá nuevas capacidades, hasta lo persona porque se sentirá valorado y motivado.

Contar con un espacio como Mastermind Place para organizar un team building potenciará no solamente la propia actividad, sino también los niveles de satisfacción de todos los involucrados. El espacio diáfano se adaptará a cualquier actividad de team building y el equipamiento tecnológico, como la pantalla videowall de grandes dimensiones, permitirá que ocurran varias dinámicas de grupo simultáneamente.

Actualmente, Mastermind Place es una de las mejores opciones en el centro de Madrid para llevar a cabo eventos de team building de tipo híbrido, virtual o presencial. Así lo han confirmado empresas de Madrid, así como también de Alemania y Venezuela que han encontrado en esta sala de eventos la solución integral que buscaban. Como incentivo para las empresas, Mastermind Place ofrece una promoción única: 20% de descuento para eventos híbridos, virtuales o presenciales en julio. Los interesados pueden consultar la promoción en Mastermind Place Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.