¿Cómo regularizar la cuenta con socios?, por MZG Asesores

domingo, 3 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En la contabilidad de una empresa, la cuenta 551 es reconocida como un tipo de cuenta corriente de efectivo suele mantenerse con socios o administradores de cualquier organización.

Estas suelen ser más comunes en empresas unipersonales de tamaño pequeño, donde el socio no distingue el capital de la empresa y el suyo propio.

En ese sentido, el equipo de MZG Asesores, destaca la importancia de conocer la gestión de este tipo de cuentas, haciendo especial énfasis en cómo regularizar la cuenta de socios. Es por ello que los profesionales en asesoría fiscal, laboral y contable, comparten datos básicos para llevar a cabo este proceso de forma efectiva.

Regulación de cuentas de socios con saldo deudor Desde MZG Asesores destacan que la existencia de una cuenta 551 en el balance de una empresa puede generar diferentes inconvenientes ante una Inspección de la Agencia Tributaria, por lo cual, la principal recomendación es aprender cómo regularizar las cuentas de socios al cierre fiscal.

En los casos donde exista un saldo deudor, es decir, que el o los socios deban dinero a la empresa, es necesario evitar las infracciones relacionadas con el reparto de dividendos en cubierta, para lo cual se debe reponer el dinero o efectuar el reparto de dividendos. En el primer caso, se debe formalizar un contrato de préstamo en el que, según explican los especialistas, se deben establecer los plazos e intereses para la devolución del capital. En caso de optar por el reparto de dividendos, es necesaria una Junta para su aprobación y se realiza con cargos a las reservas de libre disposición.

Regulación de cuentas de socios con saldo acreedor Los especialistas de MZG Asesores explican que la cuenta 551 con saldo pasivo se origina cuando son los socios quienes han prestado dinero a la sociedad para cubrir diferentes deudas por falta de liquidez.

En este caso, es necesario establecer si el dinero se va a devolver a los socios, por lo que es recomendable la elaboración de un contrato de préstamo. Si el capital no será devuelto, sugieren optar por una aplicación de capital o aportes de los socios para compensar las pérdidas. Esta última se caracteriza como una de las alternativas más sencillas, ya que no requiere tramitación notarial.

Saber cómo regularizar cuentas de socios puede resultar un proceso complejo. No obstante, los profesionales de MZG Asesores enfatizan en la importancia de este proceso dentro del asesoramiento fiscal y contable que recibe cualquier empresa, siendo este uno de los principales servicios que ofrecen dentro de su despacho en Madrid.



