Las camisetas The Indian Face arrasan en Europa Emprendedores de Hoy

domingo, 3 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Eduardo Marqués nunca llegó a imaginarse que, en la actualidad, sus camisetas arrasarían en ventas en toda Europa cuando, hace 15 años, decidió embarcarse en la aventura de crear una marca de ropa deportiva, partiendo desde cero.

Este ha sido el recorrido de The Indian Face, una firma española que se ha convertido en una referencia de la moda deportiva, por elaborar camisetas que combinan calidad, diseño e identidad.

A través de su marca Indian, la empresa ha logrado convertirse en una de las favoritas entre los aventureros, los deportistas y quienes eligen un estilo cómodo a la hora de vestir o usar un accesorio. Bajo el eslogan “Nacido para ser libre”, cada pieza refleja la importancia de la libertad, el amor por la vida y la superación personal.

El espíritu Indian reflejado en todas las camisetas Movida por la ambición y las ganas de llevar a sus clientes nuevas experiencias en una prenda de vestir, The Indian Face ha combinado la pasión por el deporte, la naturaleza y los estilos urbanos con la calidad de los textiles, para elaborar camisetas unisex para los apasionados por elmundo del sport.

La colección cumple tres pilares básicos: comodidad, ligereza y resistencia. Esto se consigue gracias a la elección de un tejido de 100 % algodón como único material de fabricación, lo que aporta una mayor suavidad al contacto con la piel. Además, es absorbente, lo que lo hace excelente para usar durante las prácticas deportivas, tanto en climas calurosos como fríos. Debido a la calidad del tejido, la prenda no se desgasta fácilmente, por lo que es más duradera.

El diseño de las camisetas está inspirado en el espíritu guerrero Indian. Cada una de ellas tiene el distintivo logo de la marca en diversos estilos, adaptados a cada gusto. Asimismo, hay una amplia gama de colores, desde los tonos más intensos como negro, azul o naranja, hasta los más ligeros como blanco, amarillo y verde claro, entre otros modelos que pueden visualizarse en su página web, donde además es posible adquirir cualquiera de sus productos a través de pago electrónico.

Un concepto que ha conquistado al mercado europeo Una de las claves del éxito de The Indian Face ha sido la capacidad de crear un vínculo especial con el cliente, logrando que el público apasionado por el mundo de los deportes se sienta identificado con la esencia de la marca, que promueve la libertad, la inspiración y la búsqueda de aventuras extremas, a través de las prendas y accesorios deportivos como gafas de sol, gorras y gafas de esquí que elaboran.

La popularidad que ha tenido The Indian Face se ha hecho sentir en España y en otros países del continente europeo, pero también ha llegado a algunos países de América, Oceanía y Asia, consolidándose así como un referente global en la moda deportiva.



