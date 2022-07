Campamentos de artes escénicas para que los más pequeños disfruten de un verano único, con Welcome Art Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La temporada de verano es una oportunidad perfecta para que las niñas, niños y jóvenes hagan actividades extracurriculares como deporte, música o artes escénicas, con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo disponible.

En este sentido, Welcome Art, un campamento de artes escénicas que se llevará a cabo del 31 de julio del 2022 al 7 de agosto del 2022 en Archena, surge como una alternativa ideal para que los más pequeños puedan pasar un verano conociendo gente en un espacio lleno de diversión. En la plataforma de Entradas Total, se pueden adquirir las entradas para asegurar su asistencia al campamento de una forma fácil y rápida.

Cómo adquirir las entradas de Welcome Art en Entradas Total Las personas interesadas en comprar sus entradas para el campamento Welcome Art, de artes escénicas, deben llenar los campos de información requeridos en la plataforma online de venta. Una vez finalizada la compra, el personal del campamento establece comunicación con el cliente para informarle sobre su ticket, así como la documentación necesaria para reservar el cupo y datos importantes en referencia a la estancia de sus hijos.

Dentro del campamento, las niñas y niños se distribuyen en función de sus edades: de 8 años a 13 años para los más pequeños y un grupo de jóvenes formado por quienes tienen entre 14 y 17 años. De esta manera, el campamento se perfila como un espacio para iniciarse en las artes escénicas o perfeccionar las habilidades previamente adquiridas.

Qué aporta el campamento Welcome Art Entre las actividades que pueden realizar los campistas, se encuentra la interpretación musical, ejercicios de caracterización, clases de canto, danza en el musical, expresión corporal e improvisación teatral. Durante las 7 noches y 8 días que dura el campamento, las niñas, niños y jóvenes tendrán desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, así como un alojamiento en habitaciones múltiples.

Para monitorear las actividades y garantizar la seguridad de los asistentes, el evento cuenta con profesorado especializado en diferentes modalidades y un grupo de monitores presentes durante la tarde y noche. Asimismo, los responsables del campamento proveen todo el material que requiere la escuela para llevar a cabo las actividades de aprendizaje.

Además de las múltiples actividades artísticas que pueden realizar los pequeños, el hospedaje en el Hotel Isla del Fraile garantiza una experiencia única. Con un coste de 835 €, los interesados pueden adquirir sus tickets, a través de Entradas Total, para que sus hijas e hijos disfruten y aprendan en un conjunto de instalaciones de primera, en la costa de Almería.



