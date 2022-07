Recuperación y prevención de lesiones con la fisioterapia deportiva de eFISIO Emprendedores de Hoy

La fisioterapia deportiva es una especialidad médica a la que es posible recurrir para aliviar el dolor, recuperar la movilidad y volver a practicar actividad física después de una lesión. En este sentido, combina planes de rehabilitación con la prevención y sirve para atender tanto a deportistas profesionales como amateurs.

Las 5 clínicas que eFISIO tiene en Madrid ofrecen un servicio especializado de fisioterapia que está a cargo de profesionales altamente capacitados. De esta manera, los atletas lesionados pueden recuperar su antigua fuerza en el entrenamiento y la competición. Los centros están ubicados en Barrio del Pilar, Chamberí, Barrio Salamanca, Carabanchel y Getafe.

Tratamientos de fisioterapia deportiva personalizados para cada paciente El equipo de fisioterapeutas de eFISIO adecúa el plan de tratamientos a cada caso en particular. Las terapias se aplican tanto para abordar lesiones como molestias recurrentes. También contribuyen a la readaptación después de un período de inactividad. Gracias a los distintos ejercicios los deportistas pueden minimizar o eliminar el riesgo de futuras lesiones. Se trata de ejercicios que se pueden practicar tanto antes como después de la competición con un objetivo preventivo.

Entre otras técnicas, la fisioterapia deportiva incluye la práctica de masajes, la terapia manual, los estiramientos pasivos y activos, el kinesiotaping y los vendajes funcionales. Asimismo, cuando existe una lesión, en eFISIO cuentan con aparatos tecnológicos que permiten reducir la inflamación y el dolor. De esta manera, es posible tratar lesiones en músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y huesos.

Beneficios de comenzar con fisioterapia deportiva poco tiempo después de una lesión La primera acción fundamental después de una lesión deportiva es el descanso para evitar cualquier acción que pueda agravar el dolor. En el caso de desgarros o esguinces es recomendable la aplicación de hielo para reducir la hinchazón. A su vez, un vendaje compresivo y la elevación del área lesionada también ayudan a reducir la inflamación durante las primeras 48 horas.

Una vez superados los primeros días es conveniente comenzar con la fisioterapia deportiva cuanto antes. Por medio de los masajes y los ejercicios, es posible descontracturar y empezar a fortalecer la región afectada. De esta forma también mejora la apariencia de cualquier tejido cicatrizado que se haya formado durante el trauma. Si una lesión deportiva no recibe un tratamiento de estas características será necesario más tiempo para la recuperación.

Por otra parte, la acción de una fisioterapeuta deportivo ayuda a prevenir la artritis, que a su vez es causada por la rigidez o la mala posición de las articulaciones.

En todos los centros de eFISIO es posible acceder a tratamientos de fisioterapia deportiva personalizados y adquirir conductas preventivas para volver a la práctica del deporte cuanto antes y evitar otras lesiones en el futuro.



