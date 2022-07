Valladolid se convierte en un lugar de inversión para los negocios. Edificios, locales, parcelas y naves publicados en la web de subastas de Eactivos.com Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Más de 4.400 metros cuadrados tiene la parcela en la que se alberga el edificio de oficinas que Eactivos.com acaba de publicar en su plataforma y que está situado en el parque tecnológico ‘Las Arroyadas’ de Boecillo, a menos de 30 minutos en coche de la capital vallisoletana. Conformada por 3 plantas (sótano más 2 alturas), este activo, con una antigüedad de 10 años, según la Sede Electrónica del Catastro, se encuentra en buen estado de conservación y está a la espera de encontrar un inversor por un precio cercano al millón y medio de euros.

Cuenta con servicio de seguridad 24 horas durante los 365 días del año y dispone de aparcamientos tanto al aire libre como subterráneos. Es posible registrar una oferta por este edificio en Eactivos.com hasta el próximo 21 de julio.

En cuanto a su distribución, el acceso principal a las oficinas se encuentra en la avenida de Rodrigo Zamorano. Estas están organizadas en torno a una zona central en la que se sitúan dos patios exteriores abiertos y una sala polivalente. En total, hay 2 despachos, zona office, reprografía, sala de informática y 2 aseos. Asimismo, en la primera planta, se encuentra la zona principal de lo que antes fue ‘Dirección’ junto a 2 despachos, sala de juntas y otros aseos.

El edificio cuenta con climatización, sistema de detección de CO₂ y sistema de seguridad con detectores de presencia. Cabe destacar que también dispone de red de fibra óptica de telecomunicaciones, telefonía móvil digital, GSM, estación depuradora de aguas residuales, potabilizadora, red de gas natural y redes de electricidad en baja y media tensión.

Más activos publicados en Valladolid Este no es el único activo por el que se pueden registrar ofertas en la plataforma de Eactivos.com. Al introducir ‘Valladolid’ en el buscador, cualquier usuario podrá comprobar que, actualmente, hay 6 subastas en curso: 4 en Valladolid y 2 en Laguna de Duero. Mientras, en esta última localidad, los activos son parecidos, ya que se trata de 2 parcelas. En Valladolid, hay más diversidad por lo que pujar como, por ejemplo, un local con uso de oficina en los edificios denominados ‘Centro Madrid’, garajes y trasteros en esta misma ubicación o una nave en el polígono industrial ‘Argales’. Todas estas subastas finalizarán el 14 de julio.

¿Cómo puedo pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc. Es importante contar con un número de teléfono válido, puesto que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil que deberá introducir para su autentificación.

Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En el caso de querer pujar por el edificio de oficinas de Boecillo, no es necesario depósito.



