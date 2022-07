La importancia del descanso y el sueño reparador, Melatonina Sublingual de Tequial Emprendedores de Hoy

El sueño es una función biológica fundamental en la vida de los seres humanos. Distintos estudios demuestran que las personas cuya calidad de sueño está deteriorada reportan una menor calidad de vida, debido a la presencia de cansancio o fatiga, lo que compromete su función cognitiva. En ese sentido, lograr un sueño reparador representa un aspecto clave para mantener una adecuada salud física y emocional.

Dentro de la lista de complementos alimenticios orientados a la conciliación del sueño, la melatonina sublingual de Tequial destaca como una de las más efectivas. Esto se debe a que es una de las pocas en el mercado con un grado de pureza del 99 % (mediante identificación por el método de cromatografía líquida HPLC) que unido a su forma sublingual, consigue un efecto más rápido, contribuyendo a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

Beneficios de la melatonina En líneas generales, la melatonina juega un papel importante en el sueño. La producción y liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día, es decir, que aumenta cuando oscurece y disminuye cuando hay luz. Sin embargo, conforme avanza la edad, la producción de esta hormona tiende a disminuir, lo cual dificulta la capacidad del individuo para conciliar el sueño de forma natural, restando horas de sueño y reduciendo su efecto reparador.

No obstante, no todas las melatoninas en el mercado tienen las mismas características. Específicamente, la melatonina sublingual se caracteriza por su rápida acción en el organismo, lo que contribuye a mejorar la regulación de los ritmos circadianos. Es decir, crea un equilibrio natural en el cuerpo humano para facilitar la conciliación del sueño.

Asimismo, la melatonina se caracteriza por contrarrestar la liberación de radicales libres, lo que ralentiza el envejecimiento, al mismo tiempo que se caracteriza por ser un potente antioxidante que neutraliza los procesos degenerativos.

Aspectos relacionados con la regulación de niveles de estrés y ansiedad, así como también ayudar en el control de peso y disminuir dolores de cabeza, migrañas y el riesgo de enfermedades degenerativas, también se consideran importantes beneficios del consumo de melatonina.

Melatonina sublingual de Tequial Orientados a ayudar a las personas a mantener su bienestar físico y emocional para conseguir un sueño reparador, el Laboratorio Tequial ha desarrollado una melatonina sublingual, caracterizada por su amplio nivel de pureza con calidad farmacéutica. Este producto contiene Xilitol, un elemento utilizado como sustituto de la sacarosa que ayuda a prevenir las caries y contrarrestar los efectos ácidos bacterianos.

La melatonina sublingual de Tequial en presentación de 1 miligramo se caracteriza por ayudar a conciliar el sueño en el tiempo necesario, con la ingesta de un comprimido poco antes de dormir. Asimismo, su consumo contribuye a aliviar el trastorno de “jet lag” que, generalmente, sucede cuando se viaja a un destino con diferente horario.

También utilizan esta melatonina en unidades del sueño que tratan, entre otros, trastornos como el TDAH.

A través de la página web de Tequial, es posible conocer diferentes características de la melatonina sublingual y los beneficios de esta para mejorar la calidad de sueño de las personas.



