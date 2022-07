¿Cómo conservar pan y otros productos frescos de Biopanadería? Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

El pan es uno de los productos favoritos de muchos hogares. No obstante, a menudo se seca rápidamente o le empieza a salir moho. Se trata de uno de los alimentos no perecederos con mayor posibilidad de daño a corto plazo.

Para ello, los expertos de Biopanadería ofrecen una serie de consejos para conservar pan y otros de sus productos frescos para evitar este tipo de problemas y disfrutar del sabor de la panadería natural por más tiempo.

La forma correcta para conservar pan abierto Al ser una alternativa bastante reciente y al no contener conservantes ni aditivos, son muchos los consumidores que dudan acerca del tiempo de duración de los panes ecológicos.

Principalmente, Biopanadería establece que todos sus panes, magdalenas y bollos se deben consumir preferiblemente en un plazo máximo de entre veinte y treinta días tras su elaboración, dependiendo del tipo de producto. Es en este tiempo cuando pueden garantizar su frescura por el tipo de envasado utilizado. Después de abrirlo, se puede mantener cerrado en el mismo envase, en un lugar seco y con una temperatura fría, preferiblemente en la nevera.

En general, el pan se puede consumir hasta los 30 días próximos a su fecha de elaboración y, en el caso de las magdalenas, se reducirá a los 21 días. Es importante resaltar que si el pan tiene buen aspecto, este estará en condiciones óptimas para su consumo, independientemente del tiempo de conservación. En cambio, si se detectan punto de moho o un olor desagradable, lo correcto es desecharlo.

Envasado al vacío y conservación cerrada Los panes de Biopanadería tienen la particularidad de ser sellados al vacío con atmósfera modificada, lo cual permite mantener su consumo hasta las fechas que establece el fabricante e incluso superiores. En caso de querer guardarlos en refrigeración, estos panes se mantienen sin problema tanto en neveras como en congeladores. En el segundo caso, el producto se puede mantener meses y, cuando se calienta, parece como recién horneado.

Una recomendación adicional que ofrece el equipo de Biopanadería es calentar el pan que tiene unos días e incluso el congelado utilizando tostadora, microondas o el horno, según el sistema que ofrezca el resultado que más le guste a cada uno.

Para conocer todos los productos frescos de Biopanadería, disponen de una página web en la que detallan los ingredientes naturales que utilizan, así como su arduo proceso de elaboración.



