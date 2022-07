Consejos para salir de la Multipropiedad

En los últimos años, todas las empresas del sector de la Multipropiedad han cambiado su estrategia de negocio buscando nuevamente la fórmula que les permita lucrarse con la desgracia de todas aquellas personas que fueron estafadas por la venta de semanas de multipropiedad. Durante años, se han generado muchos tipos de negocios para engañar a quienes han buscado solución a su problema de salir de la Multipropiedad.

En algunos complejos sujetos al régimen de la Multipropiedad que se sitúan en la Costa del Sol, se vendieron semanas que nunca han existido, se pagaron por traducciones inexistentes o revendían multipropiedades con previo pago adelantado por un servicio que nunca fue prestado. Se podrían mencionar muchos negocios que utilizaron su mala picardía para desgastar y quemar a los socios adquirientes de este sistema vacacional.

Los últimos que hoy quedan se han adaptado a las nuevas tecnologías, se mimetizan por internet, creando numerosas webs de captación de socios que ofrecen salir de la multipropiedad con las mejores garantías y promesas. Estafadores de la multipropiedad se camuflan bajo negocios que guardan similitud con aquellos tiempos donde todo era válido, despachos y bufetes sin abogados, asesores y consultores sin titulación o salvadores de medio pelo que enredan y engañan de forma innata a sus propios clientes porque no saben hacer de otra forma las cosas, porque no saben ayudar realmente a las personas si no es sacando partido o beneficio al coste que sea necesario.

ASCOE, la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad, aconseja que se debe desconfiar de portales webs o supuestos bufetes de abogados que ofrezcan cualquier servicio para salir de la Multipropiedad y que desarrollen, por ejemplo, su actividad en una ciudad y sus abogados estén en otra comunidad distinta a la que se encuentren las oficinas. ASCOE lleva 15 años orientando al socio gratuitamente, ya que es una asociación de afectados que conoce a todas las empresas relacionadas con este sector. Son muchos los que durante años han visto como ASCOE ha descubierto los turbios negocios de la multipropiedad que posteriormente tuvieron que cerrar, siguen en esta lucha sin cuartel señalando a todos aquellos que intentan aprovecharse del consumidor.