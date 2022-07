Clínica Dental Roca ofrece servicios de implantes dentales en Elche Emprendedores de Hoy

Con el paso de los años o debido a ciertas patologías o accidentes, se pueden perder piezas dentales. Este hecho afecta a la funcionalidad de la boca, así como también a la confianza en uno mismo y al bienestar personal. Hoy en día, existen los implantes dentales, soluciones eficaces para poder reponer piezas dentales perdidas.

Dental Roca es una clínica ubicada en la provincia de Alicante, donde se especializan en odontología restauradora, disponiendo de las más avanzadas técnicas para recuperar la dentadura y consolidándose como una buena opción para colocar implantes dentales en Elche y volver a lucir una hermosa sonrisa.

¿Qué ventajas ofrece este método? Los implantes dentales son quizás una de las opciones más aceptadas para reponer piezas dentales perdidas. Con la ayuda de un tornillo de titanio que actúa como raíz y una corona dental que emula la anatomía del diente, ofrecen una solución natural y duradera. Estos se anclan al hueso para evitar la pérdida ósea y conseguir recuperar la estética y funcionalidad de la dentadura original.

En Dental Roca emplean avanzadas tecnologías y el novedoso TAC dental. Gracias a ello, el paciente puede recuperar la pieza perdida en un solo día, con la consiguiente mejora en su calidad de vida. Una ventaja que ofrece este tratamiento es su larga durabilidad, la cual pueden alcanzar unos 20 o 30 años.

Además, contrario a lo que podría suponerse, no se trata de una intervención larga ni dolorosa. El procedimiento es realizado con anestesia local, no suele durar más de una hora y tiene menor grado de complejidad que la extracción de una muela.

Clínica Dental Roca, empresa ampliamente experimentada Con 25 años de trayectoria, Dental Roca resalta como una de las opciones destacadas para la colocación de implantes dentales en Elche. Ponen a disposición de los pacientes las técnicas de implantología más modernas y eficaces como son los implantes unitarios, puente sobre implante, prótesis fija sobre implantes, implante completo más corona e implante en toda la boca.

La revolucionaria técnica implantológica empleada por esta clínica dental se lleva a cabo en tres sesiones. En la primera, se realiza una revisión dental al paciente para evaluar sus necesidades. Acto seguido, se procede a la colocación del implante. Por último, es colocada la corona o la prótesis provisional, de acuerdo con las necesidades del paciente.

Los implantes dentales han logrado superar los antiguos puentes e incómodos aparatos que eran usados anteriormente. En ese sentido, en Dental Roca ofrecen la posibilidad de recuperar la sonrisa perfecta con este método, de la mano de un equipo humano altamente especializado y las técnicas más avanzadas.



