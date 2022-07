GIANIN, la marca española que recorre el mundo con sus originales sombreros

La industria de la moda está en constante reinvención para llegar a nuevos públicos y aumentar su alcance, algo que se evidencia en los sombreros; complementos que vuelven a ser tendencia a nivel internacional y que son utilizados por grandes casas de moda tanto en Europa como en Estados Unidos.

Con esto se demuestra el carácter cíclico de una de las industrias más importantes del planeta. En España, un referente en este sentido es GIANIN, una marca de moda de diseños exclusivos, pionera en la fabricación de sombreros boho en el territorio nacional.

El éxito de esta firma comenzó hace 14 años cuando introdujeron los sombreros boho en España, en una época donde nadie diseñaba el sombrero personalizándolo con accesorios de lujo y apliques chic, en un tiempo donde no se pensaba en incluir adornos de joyería a este pragmático accesorio y llamarlo “Boho Hat”. Entonces, en plena crisis del 2008, GIANIN lo hizo, creando un hit y cómplices de este evolutivo movimiento. Esta prenda ha dejado de ser una tendencia pasajera y se ha convertido en un must have; producto altamente solicitado por fashion victims y emprendedores que han encontrado en este complemento, una idea de negocio.

¿GIANIN qué ofrece? GIANIN nació con Laura Morata y Christian Nin, dos apasionados que confían en eslóganes de ensueño “Illuminated by angels of heaven” o “You make me feel”, que aparece en sus nuevas etiquetas. Esta es la más reciente frase publicitaria que desean utilizar de forma permanente, una frase de la canción de Nin, hermano de Christian y algo que les identifica a la perfección, “tú me haces sentir”.

Esta iniciativa enfocada en accesorios de calidad que se inspira en personalidades sibaritas del buen vestir ha creado un gran vínculo con sus clientes, algo que se evidencia en la alta receptividad que consigue en el lanzamiento de cada nueva colección en la temporada primavera-verano.

Actualmente, la firma GIANIN se especializa en el diseño y fabricación de outfits y sombreros de todos los estilos que se pueden encontrar en boutiques nacionales, internacionales y en su sitio web. Sombrero Panamá, mexicano, vaquero, joya y boho son algunas de sus referencias para ser tendencia.

Un añadido interesante para las compañías de todo el mundo es que producen para grandes marcas artículos de mujer, hombre y niño/a, estando disponible la venta a mayoristas mediante su e-mail pedidos@gianinshop.com

En ese orden de ideas, también diseñan sandalias flip flop, foutas, bañadores, bolsos, camisetas, gorras, joyería y una lista de propuestas en constante desarrollo.

Una marca de moda comprometida con la exclusividad, calidad y medioambiente El factor diferencial de GIANIN son sus exclusivos diseños 1 of 1/ 1 of 10 & 1 of 23, lo que significa que solo hace estas piezas únicas de cada diseño y no se distribuyen más en todo el mundo.

Su dedicación a proporcionar alta calidad se evidencia en su estilo, por lo que celebrities e influencers han confiado en esta firma para lucir a la moda.

Su compromiso con el medioambiente le inspira cada día a buscar nuevos materiales sostenibles. Incluso la ecoetiqueta colgante de sus productos es biodegradable e incluye semillas de lavanda, para plantarla y proporcionar vida al planeta.

GIANIN, la marca española que recorre el mundo con sus originales sombreros, realiza shootings allí donde la moda le invita a abrir nuevos horizontes. Sin olvidar ciudades como Las Vegas, Londres, Ámsterdam, Roma, Barcelona e Ibiza, entre muchas otras, las zonas de cine también han sido su escenario. Rodeo Drive, la lujosa calle de Beverly Hills, California, en la que Julia Roberts se va de compras en Pretty Woman. O alguno de sus favoritos, la soñada Route 66 y el Gran Cañón del Colorado, Arizona. Parece que Morata y Nin saben escoger lugares cardinales.

¿Dónde se podrán encontrar en su próximo destino?