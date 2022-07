Complementos para dar el toque final a un total look, por Ortiz & Reed Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 14:43 h (CET)

Los accesorios para hombre en este 2022 continúan siendo elementos imprescindibles. Han mantenido la tendencia de la funcionalidad y elegancia que siempre les ha caracterizado.

Siguen teniendo una importancia fundamental para darle el toque final al outfit, ya que personalizan la imagen de quien los usa. Dentro de esta visión, se enmarca la propuesta de la firma Ortiz & Reed, que posee un diversificado catálogo de complementos para esta temporada. La factoría, ubicada en Jaén, posee un portafolio en el que destacan sus cinturones, gemelos, corbatas, calcetines, guantes, carteras, pajaritas, pañuelos, pisacorbatas, mochilas y bolsos.

El protagonismo del cinturón entre los complementos masculinos Ortiz & Reed es una fábrica que surgió del proyecto de dos familias, una española y otra americana, que tenían la inquietud de ofrecer calidad. Aprovechando sus raíces, decidieron combinar la sobriedad española con el sincretismo propio del Caribe. Comenzaron desde 1969 con calzados clásicos y, progresivamente, fueron diversificando su oferta.

Hoy en día, poseen tres marcas que incluyen calzado femenino y complementos para hombre. Anualmente, lanzan aproximadamente unas 500 referencias para adaptarse a los dinámicos cambios del mercado y todos sus gustos. Para la gama de accesorios, la fabricación y la oferta de productos se centra en tres pilares: la pureza, la elegancia y la calidad.

Dentro de la gama de accesorios, los diseñadores de la firma reconocen que los cinturones son los reyes de los complementos masculinos. Ortiz & Reed apuesta por los lisos con hebillas de líneas limpias en forma rectangular o cuadrada. Aunque la piel es el material más usado en distintos colores, también manejan referencias tejidas, trenzadas y elásticas para combinar con calzados más casuales.

Los toques que no deben faltar en el look masculino Desde su fundación, la firma siempre ha apostado por la distinción. Para que los caballeros logren ese efecto en su atuendo, disponen de su línea de corbatas y pajaritas que se combinan con los pañuelos de bolsillo. Los estampados simétricos con colores vibrantes facilitan el contraste con las camisas y las chaquetas. Para esta temporada, aunque predominan los motivos florales y de animales, también hay opciones a rayas.

Para aquellos que prefieren los tirantes en lugar de cinturones, la tienda Ortiz & Reed posee alternativas a rayas con originales combinaciones de colores. Son perfectos para trabajar en la oficina y, después, salir a compartir en un evento informal vespertino o incluso de noche. Un toque de categoría que se puede añadir al look formal son los gemelos, los alfileres de corbata o los pisacorbatas. Son clásicos que nunca pasarán de moda.

Finalmente, en el ámbito de la marroquinería, las carteras, los bolsos y las mochilas, la constante más osada de la marca es el color azul. Los bolsos de piel y con costuras son ideales para los viajes cortos de negocios o fines de semana. Son piezas elegantes que se pueden combinar con atuendos informales y más frescos, sin perder la elegancia, sobre todo en este verano.



