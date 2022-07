España es la segunda economía de la zona euro con mayor inversión en criptomonedas Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 14:26 h (CET)

En España, casi el 12 % de los hogares invierte en criptomonedas. Estos datos se desprenden de la encuesta de expectativas de consumo publicada por el Banco Central Europeo y sitúan a España como el segundo país de la zona euro con un mayor porcentaje de inversores en estos activos. Solo le superaría Holanda con un 14 %. Francia es, por contra, el país con un menor interés por parte de sus ciudadanos por estas inversiones, con apenas un 6 % de hogares.

Pero, ¿cuánto invierten los españoles? La encuesta establece varios promedios: en torno al 37 % invierte menos de 1.000 euros, el 29 % tiene entre 1.000 y 5.000 euros en criptoactivos y, por último, solo un 6 % ha llegado a invertir más de 30.000 euros.

La encuesta apunta otro detalle interesante: el volumen total de transacciones con criptomonedas que se hicieron en España durante 2021 tuvo un valor de más de 60.000 millones de euros. Esta cifra corresponde al 7 % de las operaciones que se han hecho en toda Europa. En total, en la zona euro, el volumen total de las transacciones es de un valor de 845.000 millones de euros.

Ethereum es la criptomoneda que más interesa a los españoles Sobre las criptomonedas que más interés han captado por parte de los inversores cabe destacar el Ethereum, con un 39 % del total de la inversión en criptomonedas efectuada en España.

En el informe que acompaña a la encuesta, el BCE se reitera en su posición de que las criptomonedas no son apropiadas para la gran mayoría de los inversores comunes, ya que son activos complejos. En el escrito, vuelve a animar a los reguladores de la Unión Europea a establecer “con urgencia” una legislación apropiada sobre criptomonedas.

“Un importante cambio en la mentalidad financiera de la sociedad española” Carlos Aránguez, director del bufete Aránguez Abogados y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, considera que el mercado cripto está alcanzando un enorme desarrollo tanto en tamaño como en complejidad. El experto entiende que este hecho es positivo, ya que significa que esta tecnología está evolucionando. No obstante, plantea que también significa que las criptomonedas se están convirtiendo en un producto cada vez más sofisticado

El letrado Aránguez explica que estos datos vienen a decir que cada vez más españoles tienen más confianza en las finanzas descentralizadas. Apunta que este es un cambio importante en la mentalidad financiera de la sociedad española, pero advierte que la inversión con critpomonedas “ni es dinero fácil, ni es un juego”.

“Invertir en Bitcoin exige una preparación y la preparación exige un tiempo que normalmente la gente no tiene”, apunta Aránguez. Por esto mismo, plantea que siempre hay que intentar contar con la opinión de un experto.



