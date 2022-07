Comprar comida para mascotas en Pixi Mascotas Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 14:15 h (CET)

Una alimentación deficiente o desequilibrada puede afectar la salud, apariencia y fuerza tanto de seres humanos como de animales. En el caso de las mascotas, una dieta basada en los ingredientes incorrectos puede causar sobrepeso, diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares y articulares. Para prevenirlo, es necesario adquirir comida de alta calidad. Encontrarla será sencillo con la asesoría de un veterinario y buscando en una tienda para mascotas como Pixi Mascotas.

Factores a considerar antes de comprar comida para mascotas Los animales domésticos dependen enteramente de los cuidados que les ofrezcan sus propietarios. En este sentido, es responsabilidad de sus dueños proveerles una alimentación sana y balanceada que cumpla todas las necesidades nutricionales.

Lo primero que se debe tener en cuenta es la especie y raza de la mascota. Cada animal tiene sus propias exigencias alimenticias, por lo que optar por un alimento para su especie es el primer paso.

Asimismo, es bueno consultar con el veterinario para saber cuáles son los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y otros elementos que debe consumir. De esta manera, al comprar un concentrado se podrán verificar los ingredientes y establecer si estos son óptimos para el animal.

Por otro lado, es necesario considerar la edad y peso de la mascota, ya que esto permite saber la cantidad que debe consumir diariamente. Además, las enfermedades, condiciones especiales y actividad física, son elementos que también determinarán qué tipo de alimento es ideal para su bienestar.

¿Dónde se puede conseguir alimentos completos para mascotas? Con frecuencia, las personas adquieren el alimento de los animales de compañía en el supermercado. Esto se muestra como una buena opción, ya que es accesible y, en ocasiones, hay variedad de marcas y sabores. Sin embargo, no siempre es la alternativa más saludable para las mascotas. Los veterinarios explican que, en su mayoría, el alimento que ofrecen estos lugares no cuenta con todos los nutrientes que necesitan los animales. Un ejemplo de ello, es la falta de proteína en los piensos de animales carnívoros como los perros y gatos.

Para evitar adquirir una marca de baja calidad, lo recomendable es acudir a una tienda especializada. Entre ellas destaca Pixi Mascotas, la cual ofrece una variedad de comida para perros, gatos, aves, roedores, reptiles y peces.

Para satisfacer de manera adecuada las necesidades de cada especie, la tienda cuenta con una variedad de alimentos húmedos, piensos, semillas, snacks y premios. Asimismo, se puede encontrar accesorios, adornos y tratamientos para pulgas u otros parásitos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.