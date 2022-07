El libro Hay una plaza para ti de Úrsula Campos cuenta su historia personal de la primera oposición Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 13:54 h (CET)

En la búsqueda de una plaza dentro de las Administraciones Públicas, muchas personas se frustran y algunos terminan abandonando las oposiciones. Los aspirantes deben conocer y manejar las mejores estrategias para que su proceso sea fructífero en el menor tiempo posible, razón por la cual Úrsula Campos escribió Hay una plaza para ti. Este libro enseña cómo preparar una oposición y muestra, entre otras cosas, las claves esenciales para conseguir el éxito.

Un libro de experiencia, consejos, herramientas y motivación para opositores El libro Hay una plaza para ti es un material educativo y motivacional que recopila conocimientos y experiencias vividas por la autora a lo largo de su carrera. Básicamente, el libro consta de 3 áreas en las que se divide la información acompañada de la historia que vivió Úrsula Campos en su primera oposición. Se presentan 33 claves para aprobar una oposición y superar de manera exitosa las pruebas presentadas en este proceso selectivo. A lo largo del libro, la autora presenta una serie de herramientas que ayudan a la memorización y a fortalecer el área retentiva de cada persona para ayudar a su agilidad mental y a la memoria. Aunado a esto, se exponen otras técnicas innovadoras apropiadas para obtener un mejor aprendizaje y aprovechar el tiempo dedicado al estudio. Para completar este contenido, Campos presenta diferentes ejercicios que enseñan principios de compromiso y disciplina necesarios en el trabajo.

Úrsula Campos presenta una web completa para el opositor Desde la página web de Úrsula Campos se puede acceder a diferentes espacios con contenido variado sobre oposiciones. En esta web, se puede adquirir el libro Hay una plaza para ti y más material de ayuda como las “tarjetas de motivación para opositores”. Estas tarjetas contienen ideas y pensamientos motivacionales para recordar al opositor las razones por las cuales no debe desistir en el estudio. Las tarjetas de motivación están basadas en las claves explicadas en el libro y pretenden inspirar a los opositores a seguir luchando por sus sueños y metas. Todo este material puede ser adquirido directamente en la tienda en línea localizada en la misma página. Por otro lado, el portal web recoge los episodios de El podcast de Úrsula Campos en la que la autora presenta consejos, entrevistas, tips y material de motivación para los opositores. El último apartado es un blog con diferentes entradas sobre técnicas de estudio, planificación personal y contenido inspirador.

Existen muchos materiales que ayudan a las personas a preparar oposiciones, pero el libro Hay una plaza para ti lo hace desde una perspectiva personal, experimentada, profesional y humana. Este libro no solo enseña a aprobar oposiciones, sino que sirve de impulso a cualquier persona que necesite motivación para luchar por sus metas y sueños personales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.