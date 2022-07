Ellie X, la creadora de contenido que busca acercar las tecnologías emergentes a los usuari@s de una forma simple y divertida Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 13:30 h (CET)

Actualmente, internet se encuentra en un período de transición hacia lo que se denomina Web3. La Web1 se basó en la navegación de solo texto con hiperenlaces, la Web2 permitió que además de leer se pudiera escribir e interactuar en redes sociales. Ahora bien, la Web3 nació para ser la nueva revolución con los contratos inteligentes y la tecnología blockchain.

La Web3 permite navegar de una forma descentralizada gracias a las wallets, billeteras digitales donde se custodian los activos. Hay dos tipos de billeteras: las frías permiten custodiar los activos de una forma más segura al estar desconectadas de internet. Las calientes son aplicaciones descargadas en los dispositivos y cada billetera tiene 12 palabras secretas para acceder, conocida como “frase semilla”, que si se pierden, los activos serán irrecuperables y se perderá el acceso a los fondos.

El objetivo de la Web3 se basa en un entorno de economía colaborativa, tokenizada y más transparente. La aparición de los NFT (Token No Fungibles) ha permitido un cambio de paradigma, ya que disponen de características únicas e inmutables. Cada vez más artistas se están sumando a sacar sus propias colecciones y es que, los NFT son uno de los pilares en el futuro de la Web3 por la gran cantidad de disrupción, oportunidades y aplicaciones que pueden tener en la sociedad.

A día de hoy, cada vez hay más mujeres decididas a emprender en estos sectores, a través de comunidades muy diversas que quieren lograr una causa ayudando a las comunidades a adentrarse en estos nuevos mundos. En este contexto, una de las caras y voces del internet del presente y del futuro es Ellie X, que destaca por ser emprendedora digital y creadora de contenido tech/lifestyle. A través de sus perfiles de Instagram y TikTok, Ellie difunde contenido didáctico y tutoriales para acercar el conocimiento a los más de 30.000 usuarios que la siguen. Además, frecuentemente, participa en charlas de motivación, presenta eventos, paneles de tecnología e imparte workshops con su equipo.

Una historia de resiliencia y valentía La infancia de Ellie X estuvo marcada por algunos problemas de salud, mientras que a los 17 años la pérdida de su pareja, según sus propias palabras, la “rompió en pedazos”. Estos eventos marcaron un antes y un después en la vida personal y profesional de quien es ahora, una de las creadoras de contenido más relevantes sobre temáticas de nueva generación.

Ellie X se acercó al mundo de las cámaras a través de los estudios de Fotografía y Vídeo en ITES Barcelona. Unos años después, realizó los estudios en Diseño Audiovisual y Multimedia en su ciudad natal, Girona, lo que le permitió participar en proyectos como La Marató de TV3, el Sónar+D o el OFFF Festival. Su carrera académica continuó en Estados Unidos, donde viajó gracias a una beca concedida por Winona State University para realizar los estudios de periodismo. Dos de sus mayores logros en ese país fueron dirigir un documental sobre los nativos americanos, que hoy está archivado en el Museo Smithsonian de Washington DC, y trabajar en el departamento internacional de la Universidad.

Después de 4 años en el extranjero, la creadora de contenido regresó a España, amplió sus conocimientos de marketing digital en la UB y hoy en día, lleva adelante distintos proyectos de comunicación. Además, imparte talleres sobre nuevas tecnologías y ha participado en distintos proyectos internacionales con marcas de prestigio mundial.

Contenido de valor sobre el metaverso, los NFTs y la tecnología blockchain A través de las redes sociales, Ellie X permite acceder a contenido e información relevante del sector, ofreciendo herramientas de uso diario y específicas para entender e ir entrando en este nuevo universo descentralizado de posibilidades y conceptos novedosos que solo está empezando. El metaverso promete ser la nueva realidad virtual donde las personas se podrán comunicar, relacionar e incluso hacer negocios. Esto no sería posible sin los NFT, que cada vez se están normalizando más entre las marcas y empresas que quieren, a través de estos activos digitales, acercarse más a sus clientes y ofrecer beneficios de fidelización y más transparencia. La simplicidad pedagógica es la forma en que esta creadora educa y entretiene a su audiencia con conocimientos y consejos sobre la Web3.

La carismática creadora de contenido digital Ellie X es una de las nuevas caras de la más reciente etapa de internet y siempre deja esas ganas de seguir descubriendo y aprendiendo con las nuevas tecnologías.



