Entrevista a Daniel Pineda Ruiz, CEO de PALMAFACTORY GROUP, ‘En un mundo tan competitivo, el control de los recursos es clave para el triunfo. Ayudar a pymes, como la nuestra, a triunfar me apasiona’

La alta competitividad y las sucesivas crisis arrojan unas cifras devastadoras: cerca del 90% de las pymes quiebran en los primeros cinco años de existencia. En este escenario solo cabe plantearse la existencia de una empresa excelente, triunfadora, no hay sitio para la mediocridad, la mediocridad es sinónimo de quiebra y ruina. Ya no basta con tener un excelente producto y encontrar un buen mercado en el que colocarlo. La gestión o, en otras palabras, el control de los recursos ha de ser igualmente excelente porque una empresa no puede sobrevivir si no es excelente en todos sus ámbitos.

Hoy en día, dada la velocidad de los cambios, se hace necesaria, para garantizar la excelencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptación mejor y más rápido que la competencia. Si a la rapidez creciente de los cambios se le añade la también creciente complejidad y especialización de los conocimientos, resulta un escenario casi infranqueable para una pyme si cuenta solo con los recursos internos. Por esta razón, cada vez más pymes recurren a la externalización de los servicios que consideran accesorios, pero claves para su modelo de negocio. Esta externalización, con los debidos mecanismos de control, es la que va a permitir la actualización permanente y, en consecuencia, mantener los niveles de competitividad al máximo.

La prestación de servicios en el mundo B2B es, probablemente, de las funciones mercantiles más complejas y exigentes. Esta complejidad se multiplica cuando los clientes, en lugar de ser unas pocas grandes empresas, son cientos o miles de pymes. Este es el escenario donde la empresa PALMAFACTORY GROUP se siente cómoda. Tras más de 10 años de experiencia y miles y miles de recursos (vehículos, maquinaria, personas teletrabajando, control del puesto de trabajo …) gestionados con una precisión milimétrica y un servicio incomparable, PALMAFACTORY GROUP hace que lo imposible, lo incomprensible, parezca tan sencillo y natural como respirar. Así lo afirma Daniel Pineda Ruiz, CEO de PALMAFACTORY GROUP.

Habla de tus comienzos en un cliente nuevo. De cuáles son tus objetivos empresariales y personales.

“Bueno, empezaré por lo más fácil, pero verás que su respuesta tiene mucho que ver con lo más difícil. Mis objetivos empresariales son obtener beneficio, así de simple y así de fácil. Ahora vamos a complicarlo un poco más; si soy más preciso te diré que mi objetivo empresarial es obtener beneficio ahora y en el futuro. Este matiz es muy importante para mi empresa y para mí personalmente. Cuando buscamos tener un beneficio presente es casi seguro que sea a costa de un beneficio futuro. El cliente no quiere que hoy le demos respuesta, quiere que se la demos siempre, quiere una relación de confianza, de seguridad, de que siempre obtendrá de nosotros lo que espera. Es este tipo de beneficio, el beneficio a largo plazo, el que busco como empresario, pero es esa relación de confianza, y en algunos casos de amistad, la que me impongo como objetivo personal. En muchos casos, proponemos a nuestros clientes soluciones que suponen un gran salto cualitativo en su control de los recursos, esto exige un gran nivel de confianza y más teniendo presente que en un mundo tan competitivo, el control de los recursos es clave para el triunfo. Ayudar a pymes como la nuestra a triunfar me apasiona.

PALMAFACTORY es un referente nacional en el sector. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?

“Antes de responder quisiera aclarar que cuando decimos ‘llegado hasta aquí’ tenemos una falsa impresión de seguridad, como si ya hubiésemos alcanzado una meta que nadie nos puede quitar. Esto es un grave error. En un mundo global, la competencia jamás duerme, jamás para de mejorar, jamás para de innovar y jamás para de llamar a los clientes que uno puede pensar que son suyos porque le compraron ayer, pero que realmente no lo son. Ahora ya puedo responderte que hemos ‘llegado hasta aquí’ – y no nos vamos a parar – con esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Hay otros factores, pero quiero que nadie se lleve a engaño, lo más importante, muy muy por encima de cualquier otro factor, es el esfuerzo. A mí personalmente, este esfuerzo me cansa, pero no me cuesta porque la mejora permanente, vencer nuevos retos casi cada día me hace sentir vivo. No encuentro nada tan estimulante.

El mundo de la pyme es trepidante y exige decisiones muy rápidas que a veces no son acertadas. Cuenta de qué te sientes orgulloso y de qué te arrepientes.

“Aunque quizás la palabra orgullo no sea la adecuada, quiero decirte que lo que más me alegró, sin lugar a dudas, fue la llegada de los primeros clientes. Tras muchos esfuerzos y sufrimientos, por fin parecía que había dado con la tecla. En cuanto a lo que orgullo se refiere, recuerdo especialmente los primeros contratos con entidades públicas: muy muy muy exigentes en cuanto a formas; es como un ‘certificado de calidad’ que dice que has pasado uno de los exámenes más duros para una pyme de nueva creación. También me siento muy orgulloso de haber merecido el apoyo y reconocimiento de la Cámara de Comercio y del ICEX, ambos nos dieron no solo su apoyo económico y formativo, sino un reconocimiento verbal en repetidas ocasiones a nuestra forma de trabajar. Esto es muy importante para mí, pues nunca tienes la completa seguridad de estar haciendo lo correcto si no te lo dice alguien de la talla y experiencia de la Cámara y el ICEX. De lo que me arrepiento… bien, te diré que procuro aprender del error y pasar página cuanto antes, no me puedo permitir en mi cabeza pensamientos que no sean constructivos, por eso no recuerdo casi nada de los cientos de errores que he cometido y de los que creo haberme arrepentido siempre. No obstante, lo que más me duele, lo que no se me va de la cabeza y tampoco quiero que se me vaya, han sido las ocasiones en que no he sabido conectar con algún empleado y tener, lamentablemente, que romper la relación”.

Respecto a la tecnología que vendéis, en concreto, la geolocalización. Hay quienes cuestionan su utilidad. ¿Es cierto?

“Si nuestra tecnología no fuese útil entonces no venderíamos cada vez más. No, no es cierto, nuestra tecnología es bastante útil. Lo que ocurre es muy frecuente en el mundo de la innovación, al principio no sabemos todo lo que puede dar de sí un nuevo descubrimiento o invento. Mira, sin ir más lejos, quién le iba a decir a mi abuelo para todo lo que se podría usar un teléfono. Además, en el mundo de la gestión todo pivota sobre tres ideas, el dónde, el cuándo y el qué. Con nuestros sistemas actuales controlamos perfectamente el dónde y el cuándo y estamos avanzando en el qué. Esto nos convertiría, no en un software más, sino en la piedra angular de los sistemas de información para la gestión. Depende de si encontramos a los inversores adecuados”.

¿En qué se concreta la utilidad que dais a vuestros clientes? ¿En qué afecta a la Cuenta de Resultados?

“Vale, te detallaré alguna de nuestras mejoras de la Cuenta de Resultados – como tú dices – de nuestros clientes. Te diré las más llamativas para no extenderme demasiado. El primer efecto en la cuenta de resultados es una disminución del consumo de combustible. También veremos reducidos los gastos del personal operativo y el personal de administración. También tendremos una disminución en las multas, reparaciones y, probablemente, seguros. Finalmente, también, según el tipo de empresa, puede observarse un aumento en las ventas”.

¿Todo esto cuánto representa? ¿Y cuánto tiempo tarda en producirse?

“Vamos por partes. La disminución del gasto de combustible – en litros, ahora que no paran de subir los precios el ahorro en euros sería aún mayor – como iba diciendo, la disminución del gasto de combustible será del 30% – normalmente es más – y tendrá lugar a lo largo de los primeros dos meses. La reducción del gasto de personal operativo y de administración estará en torno al 15% y se dará en los primeros tres meses. La disminución de los gastos de multas, reparaciones y seguros sabemos que se da pero no tenemos estadísticas concluyentes. Por último, el aumento de las ventas es del 20% y tiene lugar en los primeros cuatro meses, siempre que la empresa tenga personal operativo vinculado al área comercial y que se desplace en su quehacer diario (por ejemplo un repartidor o, por ejemplo un vendedor). Todos estos resultados te los he dicho tirando por lo bajo, lo suyo es obtener mejores resultados y en menos tiempo pero ¡Ojo!, siguiendo las indicaciones de nuestro departamento de formación y de nuestro departamento técnico”.

Para concluir, ¿quieres compartir con nosotros algún aspecto personal que consideres de relevancia o alguna afición?

“Empezaré por el final. Tengo dos aficiones que me entusiasman. En primer lugar, porque es la que puedo hacer durante más tiempo: aprender, de forma práctica, sobre todo lo que tenga que ver con la tecnología aplicada. En segundo lugar, no porque me guste menos sino porque no la puedo practicar tanto: viajar. Siempre tengo ganas de ver con mis propios ojos y de sentir por mí mismo lo que pasa en otros sitios de este mundo. Desde el punto de vista personal, te diré que tengo una inmensa suerte por tener una madre y unas hijas maravillosas, pero lo que más necesito es a mi esposa, ella es mi consejera, mi inspiración y el ancla que hace que no me pierda”.