Todo lo que se necesita saber para elegir una bicicleta eléctrica de la mano de HTO Urban Mobility

La complicada movilidad urbana ha popularizado el uso de bicicletas eléctricas, puesto que estas son eficientes en trayectos cortos y, además, suponen un coste bajo, comparado con el vehículo particular.

Sin embargo, continúan representando un reto no apto para todo público en caso de recorrer distancias largas o con cierto desnivel. Es allí donde entra en juego la bicicleta eléctrica. Como ocurre con cualquier vehículo, a la hora de comprar una bicicleta eléctrica hay diferentes elementos que se deben considerar. En HTO Urban Mobility, una empresa líder en venta de vehículos eléctricos en Madrid, señalan algunos factores imprescindibles a tener en cuenta para adquirir la que mejor se adapte a las necesidades.

Elección de la bicicleta eléctrica Antes de comprar una bicicleta eléctrica, el primer aspecto a saber es qué uso se le dará. Es decir, cuáles son las condiciones del camino, será 100 % urbano, mixto o mayormente caminos rurales o sin asfaltar. Esto ayudará a determinar si conviene una ebike urbana, de montaña o de trekking, que sería un término medio.

Por otro lado, es importante conocer si habrá lugar donde aparcarla en el destino o si será necesario llevarla. También se debe tener en cuenta si en casa hay espacio para guardarla. Estos aspectos van a determinar si optar o no por una bicicleta eléctrica plegable.

Otro punto clave para tomar la decisión es la batería. Hay que analizar si se prefiere extraíble o integrada. Extrayéndola es posible llevarla a casa, lo cual facilitará la tarea de cargarla a quienes guarden la bicicleta en un parking público.

También es importante comprobar que la potencia máxima del motor no supera los 250 W que exige la normativa europea. De este modo, a efectos legales, podrá ser considerada como una bicicleta de pedaleo asistido. Además, no deben superar los 25 Km/h asistiendo eléctricamente al ciclista. De no cumplir con estos aspectos, la ley determina que no se trata de una bicicleta eléctrica sino un ciclomotor. Por tanto, deberá ser homologada y matriculada para su circulación de manera legal.

